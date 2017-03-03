Ефимова одержала первую победу в 2017 году, выиграв на 100 м брассом в Австралии
МОСКВА, 3 мар —
Р-Спорт. Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании россиянка Юлия Ефимова одержала первую победу в 2017 году, выиграв на дистанции 100 метров брассом на Открытом чемпионате австралийского штата Новый Южный Уэльс, который проходит в Сиднее (Австралия).
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Ефимова проплыла стометровку за 1 минуту 6,55 секунды. Второй стала австралийка Джессика Хансен (1 минута 7,41 секунды), третьей — австралийка Тейлор Маккеон (1.07,57).
Ефимова находится в Австралии со своей командой Efimova Team, в состав которой в частности входит Андрей Николаев, также победивший на турнире в Сиднее. Николаев на 50 м брассом показал результат 27,72 секунды.
Еще одна россиянка, выступающая в составе этой команды в Австралии, Вера Калашникова стала седьмой в финале Б на дистанции 100 м брассом (1.13,92), сообщается на официальной странице команды Efimova Team в Facebook.
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