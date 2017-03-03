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3 марта 2017, 12:15 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Ефимова одержала первую победу в 2017 году, выиграв на 100 м брассом в Австралии

МОСКВА, 3 мар — Р-Спорт. Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании россиянка Юлия Ефимова одержала первую победу в 2017 году, выиграв на дистанции 100 метров брассом на Открытом чемпионате австралийского штата Новый Южный Уэльс, который проходит в Сиднее (Австралия).

<em>МОСКВА 3 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании россиянка Юлия <span class=error>Ефимова</span> одержала первую победу в 2017 году выиграв на дистанции 100 метров брассом на Открытом чемпионате австралийского штата Новый Южный Уэльс который проходит в Сиднее (Австралия). Увеличить
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Ефимова проплыла стометровку за 1 минуту 6,55 секунды. Второй стала австралийка Джессика Хансен (1 минута 7,41 секунды), третьей — австралийка Тейлор Маккеон (1.07,57).

Ефимова находится в Австралии со своей командой Efimova Team, в состав которой в частности входит Андрей Николаев, также победивший на турнире в Сиднее. Николаев на 50 м брассом показал результат 27,72 секунды.

Еще одна россиянка, выступающая в составе этой команды в Австралии, Вера Калашникова стала седьмой в финале Б на дистанции 100 м брассом (1.13,92), сообщается на официальной странице команды Efimova Team в Facebook.
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