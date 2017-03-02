FINA утвердила сроки проведения чемпионата мира по плаванию на короткой воде
МОСКВА, 2 мар —
Р-Спорт. Международная федерация плавания (FINA) утвердила сроки проведения чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2018 года, сообщается на сайте Всероссийской федерации плавания.
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Бюро FINA приняло решение, согласно которому чемпионат мира в китайском Ханчжоу пройдет с 3 по 8 декабря 2018 года.
Также было решено, что всемирная конвенция FINA по водным видам спорта состоится перед стартом чемпионата мира с 30 ноября по 2 декабря.
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