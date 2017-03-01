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1 марта 2017, 19:44 | Водные: Плавание | ТАСС

Юлия Ефимова с мая возобновит работу с американским тренером Майклом Гюнта

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Лидер российской сборной по плаванию Юлия Ефимова возобновит сотрудничество с американским тренером Майклом Гюнта после чемпионата России по плаванию. Об этом ТАСС сообщил агент спортсменки Андрей Митьков.

Юлия Ефимова с мая возобновит работу с американским тренером Майклом Гюнта - Фото Увеличить
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В настоящей момент Ефимова в составе первой в России профессиональной команды по плаванию Efimova Team находится в Сиднее, где в Центре Яна Торпа продолжает подготовку к чемпионату России. Первый предсезонный сбор команда провела на Бали (Индонезия).

«На первом сборе Efimova Team после чемпионата России, который начнется 1 мая, тренерский штаб нашей команды увеличится, — сказал Митьков. — К Андрею Ефимову присоединится тренер по общефизической подготовке и физиотерапевт Майкл Гюнта, который работал с Ефимовой в последние полгода перед Олимпийскими играми в Рио-де- Жанейро. Место майского сбора еще определяется, он пройдет либо в Болгарии, либо в России — в Сочи».

Митьков также заявил, что россиянка начала сотрудничество с австралийским специалистом Полом Брюсом.

«Сегодня команда провела первую тренировку в Сиднее, — рассказал Митьков. — Efimova Team по инициативе Юлии начала сотрудничество с известным в австралийском плавании человеком — Полом Брюсом. Он и управляет несколькими бассейнами в Сиднее, и является специалистом по общефизической подготовке».

Как рассказал Митьков, австралийский тренер уже составил для команды план работы «на суше». «Пол Брюс разработал специальную программу, потом — после изучения командой и главным тренером Андреем Ефимовым — немного откорректировал. Сегодня вечером по сиднейскому времени команда уже начала работу по ней», — рассказал Митьков.
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