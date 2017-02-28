Фелпс: Неправильно, что атлеты, попавшиеся на допинге, возвращаются в спорт

«У меня иногда возникали подозрения в том, что соперники ведут нечестную игру. И порой они подтверждались. Я считаю неправильным и досадным тот факт, что многие спортсмены, причём не только в плавании, возвращаются после того, как уже сдавали положительные тесты на допинг.



Я убеждён, что спорт должен быть чистым, а те, кто неоднократно попадались на нарушении правил, не должны выступать. Я этого не понимаю. Лично я сдал 13 тестов перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро», — приводит слова Фелпса USA Today.