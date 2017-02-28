Юлия Ефимова: Я заключила пари со своим тренером. И знаете, кто победил?
Четырехкратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова дала интервью «Советскому спорту».
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Вчера, 27 февраля, первая в России профессиональная команда по плаванию Efimova Team завершила первый предсезонный сбор — и вылетела с острова Бали (Индонезия) в Сидней (Австралия). Там она продолжит подготовку к чемпионату России (
— Главный итог первого сбора: я сильно устала, — призналась Ефимова. — Три месяца без
— Что это был контрольный старт?
— Ну, как контрольный старт… Перед нами в бассейне Tirtayasa Kolam Renang каждое утро тренировалась сборная Индонезии, которую возглавляет австралийский специалист. Однажды мы приехали, а индонезийцы проводят
— И как, получилось?
— Облом. Мы, конечно, все обогнали единственную участницу из сборной Индонезии. Но быстрее установленных нормативов никто не проплыл. Поэтому после этого старта нам всем пришлось работать полную тренировку.
— Как вообще оцениваете первый сбор, новых партнеров?
— Отличный сбор, замечательные ребята. Честно говоря, все получилось даже лучше, чем я рассчитывала. Главное — мы все умеем работать. Посмотрим, что из этого получится. Я думаю, что будет хорошо!
МНЕНИЕ ТРЕНЕРА.
— Первый сбор нашей команды оцениваю позитивно, — сказал главный тренер Efimova Team Андрей Ефимов. — Самое важное, что мы начали подготовку к чемпионату России. Конечно, эти три недели было очень тяжело. Всем — не только спортсменам (улыбается). Ребята приехали на сбор на Бали в разном физическом состоянии. Юлия Ефимова не тренировалась больше трех месяцев — с окончания прошлогоднего Кубка мира. Ей пришлось особенно сложно.
Веру Калашникову и Андрея Николаева я увидел в работе первый раз и не знал, как они готовились раньше. Им, конечно, пришлось приспосабливаться к нашей системе подготовки — с одной тренировкой на воде в день, с небольшими объемами, но на скоростях, близких к соревновательным. Я не из тех специалистов, которые с первой тренировки сразу понимают, какие у спортсмена проблемы, что ему нужно поменять, а что нет. Долго присматриваюсь, анализирую… Конечно, я увидел, что требует у ребят корректировок — но и перспективы тоже увидел.
— Какие задачи ставите перед своими спортсменами на открытом чемпионате Нового Южного Уэльса в Сиднее?
— Никаких ориентиров. Все спортсмены должны выложиться полностью — и показать уровень текущей готовности. Рассматриваем этот старт, как этап подготовки к чемпионату России, отборочному на чемпионат мира. После чемпионата Нового Южного Уэльса останется еще месяц, чтобы
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