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27 февраля 2017, 15:16 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Высший наблюдательный совет Всероссийской федерации плавания соберется 1 марта

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 27 фев — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Заседание высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания состоится 1 марта, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе организации.

Это будет первое заседание организации после утверждения Дениса Мантурова на посту главы совета.

На этом посту Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации, сменил Сергея Нарышкина, который занимает должность директора Службы внешней разведки РФ.
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