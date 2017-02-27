Высший наблюдательный совет Всероссийской федерации плавания соберется 1 марта
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 27 фев —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Заседание высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания состоится 1 марта, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе организации.
Это будет первое заседание организации после утверждения Дениса Мантурова на посту главы совета.
На этом посту Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации, сменил Сергея Нарышкина, который занимает должность директора Службы внешней разведки РФ.
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