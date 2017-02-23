Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/28871018/
23 февраля 2017, 9:45 | Водные: Плавание | ТАСС

Комитет Конгресса США опросит Фелпса и главу USADA на тему допинга

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Многократный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс и глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт будут среди пяти человек, которых на следующей неделе опросят на тему совершенствования и укрепления антидопинговой системы на слушаниях в одном из комитетов Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает USAToday.

Также будут опрошены медицинский директор МОК Ричард Баджетт заместитель генерального директора WADA Роб Келер и олимпийский чемпион 2004 года в толкании ядра Адам Нельсон. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Слушания на тему «Пути совершенствования и укрепления антидопинговой системы» проведет подкомитет по надзору и исследованиям, который входит в состав комитета по энергетике и торговле Конгресса США.

Помимо Фелпса и Тайгарта, будут опрошены медицинский директор Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Баджетт, заместитель генерального директора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Роб Келер и олимпийский чемпион 2004 года в толкании ядра американец Адам Нельсон.

«Слушания на следующей неделе ознаменуют начало важного взаимодействия с некоторыми ключевыми фигурами, которое поможет изучить международную антидопинговую систему и определить способы, которыми мы можем усилить ее и обеспечить конкурентоспособность “чистого” спорта», — говорится в заявлении председателя комитета по надзору и исследованиям Тима Мерфи.

Также издание отмечает, что правительство США внесет $2,2 млн в годовой бюджет WADA на 2017 год.

31-летний Фелпс заявил о завершении карьеры после Игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Американский пловец принимал участие в пяти Олимпиадах, на которых завоевал 28 медалей (23 золотых, три серебряных и две бронзовых). Американец является самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Трехкратный чемпион ОИ пловец Хэкетт обратится за психологической помощью

Трехкратный чемпион ОИ пловец Хэкетт обратится за психологической помощью

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион пловец Хэкетт, ранее арестованный и отпущенный после домашней драки, планирует обратиться за психологической помощью в Австралии или за границей. Об этом сообщает портал 9news.
Еще 7 новостей  Все новости
23 февраля

Боксер Рой Джонс намерен провести поединок с известным бойцом UFC Андерсоном Сильвой

Гаджиев: руководству ФК "Анжи" нельзя недооценивать всю тяжесть сложившейся ситуации

Яо Мин стал президентом Китайской баскетбольной ассоциации