Комитет Конгресса США опросит Фелпса и главу USADA на тему допинга
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Многократный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс и глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт будут среди пяти человек, которых на следующей неделе опросят на тему совершенствования и укрепления антидопинговой системы на слушаниях в одном из комитетов Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает USAToday.
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Слушания на тему «Пути совершенствования и укрепления антидопинговой системы» проведет подкомитет по надзору и исследованиям, который входит в состав комитета по энергетике и торговле Конгресса США.
Помимо Фелпса и Тайгарта, будут опрошены медицинский директор Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Баджетт, заместитель генерального директора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Роб Келер и олимпийский чемпион 2004 года в толкании ядра американец Адам Нельсон.
«Слушания на следующей неделе ознаменуют начало важного взаимодействия с некоторыми ключевыми фигурами, которое поможет изучить международную антидопинговую систему и определить способы, которыми мы можем усилить ее и обеспечить конкурентоспособность “чистого” спорта», — говорится в заявлении председателя комитета по надзору и исследованиям Тима Мерфи.
Также издание отмечает, что правительство США внесет $2,2 млн в годовой бюджет WADA на 2017 год.
31-летний Фелпс заявил о завершении карьеры после Игр-2016 в
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