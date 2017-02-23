Комитет Конгресса США опросит Фелпса и главу USADA на тему допинга

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Слушания на тему «Пути совершенствования и укрепления антидопинговой системы» проведет подкомитет по надзору и исследованиям, который входит в состав комитета по энергетике и торговле Конгресса США.

Помимо Фелпса и Тайгарта, будут опрошены медицинский директор Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Баджетт, заместитель генерального директора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Роб Келер и олимпийский чемпион 2004 года в толкании ядра американец Адам Нельсон.

«Слушания на следующей неделе ознаменуют начало важного взаимодействия с некоторыми ключевыми фигурами, которое поможет изучить международную антидопинговую систему и определить способы, которыми мы можем усилить ее и обеспечить конкурентоспособность “чистого” спорта», — говорится в заявлении председателя комитета по надзору и исследованиям Тима Мерфи.

Также издание отмечает, что правительство США внесет $2,2 млн в годовой бюджет WADA на 2017 год.