Трехкратный чемпион ОИ пловец Хэкетт обратится за психологической помощью
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион пловец Хэкетт, ранее арестованный и отпущенный после домашней драки, планирует обратиться за психологической помощью в Австралии или за границей. Об этом сообщает портал 9news.
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Трехкратный чемпион Олимпийских игр и 17-кратный чемпион мира по плаванию 36-летний Хэкетт был арестован на прошлой неделе в городе
«Ситуация в семье налаживается, это было трудное время, — сказал пловец. — Это очень личное, но я буду работать, чтобы преодолеть этот период».
Австралиец дважды выигрывал золото Олимпийских игр на дистанциях 1500 м вольным стилем (2000, 2004), а также становился чемпионом Игр в Сиднее в эстафете 4×200 м вольным стилем. В его активе также три серебряных и одна бронзовая награда Олимпиад. Хэкетт десять раз становился чемпионом мира на первенствах в длинном бассейне, еще семь раз — в коротком.
В 2005 году Хэкетт был назван пловцом года в Австралии. В 2010 году он был введен в Зал славы австралийского спорта, а в 2014-м — в Международный зал славы плавания. После завершения карьеры в 2008 году Хэкетт работал спортивным комментатором на телевидении.
Хэкетт попытался возобновить спортивную карьеру перед Олимпиадой в
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