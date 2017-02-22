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22 февраля 2017, 10:58 | Водные: Плавание | ТАСС

Трехкратный чемпион ОИ пловец Хэкетт обратится за психологической помощью

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион пловец Хэкетт, ранее арестованный и отпущенный после домашней драки, планирует обратиться за психологической помощью в Австралии или за границей. Об этом сообщает портал 9news.

Спортсмен отметил что ситуация в его семье налаживается. Увеличить
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Трехкратный чемпион Олимпийских игр и 17-кратный чемпион мира по плаванию 36-летний Хэкетт был арестован на прошлой неделе в городе Голд-Косте (штат Квинсленд) в доме родителей. В полицию позвонил его отец из-за агрессивного поведения сына. После освобождения Хэкетта семья заявила о его исчезновении, а сам спортсмен позднее сообщил, что его избил собственный брат. Пловец в итоге был найден живым, а впоследствии состоялось его примирение с семьей.

«Ситуация в семье налаживается, это было трудное время, — сказал пловец. — Это очень личное, но я буду работать, чтобы преодолеть этот период».

Австралиец дважды выигрывал золото Олимпийских игр на дистанциях 1500 м вольным стилем (2000, 2004), а также становился чемпионом Игр в Сиднее в эстафете 4×200 м вольным стилем. В его активе также три серебряных и одна бронзовая награда Олимпиад. Хэкетт десять раз становился чемпионом мира на первенствах в длинном бассейне, еще семь раз — в коротком.

В 2005 году Хэкетт был назван пловцом года в Австралии. В 2010 году он был введен в Зал славы австралийского спорта, а в 2014-м — в Международный зал славы плавания. После завершения карьеры в 2008 году Хэкетт работал спортивным комментатором на телевидении.

Хэкетт попытался возобновить спортивную карьеру перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, но не сумел пробиться в состав команды своей страны. В прошлом году он оказался зачинщиком потасовки, произошедшей в самолете, летевшем из Аделаиды в Мельбурн. Однако тогда Хэкетт быстро принес извинения и избежал ареста.
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