СМИ: Чемпион ОИ по плаванию Грант Хэкетт найден живым и в здравом уме
МОСКВА, 16 фев —
Р-Спорт. Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию австралиец Грант Хэкетт, об исчезновении которого ранее в четверг заявили его родители, найден полицией в целости и в здравом рассудке, сообщает The Australian.
Отец спортсмена Невилл Хэкетт рассказал, что после заявлений о пропаже в СМИ, люди заметили пловца и сообщили в полицию, где он находится. Грант также написал сообщение своей матери, но не захотел раскрывать свое местоположение.
«Он сейчас в здравом рассудке, и надеемся, в нем и останется. Не знаю (когда он вернется домой). Он прячется ото всех, включая нас. Он
По данным СМИ, Хэкетт, 17-кратный чемпион мира (7 из побед — на чемпионатах мира на короткой воде), после ухода из спорта испытывал проблемы с алкоголем и наркотиками и страдает психическим расстройством, один из приступов случился у пловца в среду в доме родителей. По словам Невилла, у сына «проблемы с психикой», 36-летний Грант «заговаривался и бредил», вел себя агрессивно и отказался принять лекарство, в результате семья была вынуждена обратиться в полицию.
Хэкетт был взят под стражу в пригороде
Брат Гранта Крэйг в среду сообщил журналистам, что Хэкетт «представляет угрозу для себя и окружающих» и что семья не имела возможности помочь ему в одиночку. При этом до того, как пропасть без вести, Грант опубликовал в Instagram свою фотографию с разбитым глазом и царапинами на лице с комментарием, что его избил брат. По информации издания, фотография на самом деле была сделана в начале января.
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