Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/28795135/
16 февраля 2017, 13:07 | Водные: Плавание | Р-Спорт

СМИ: Чемпион ОИ по плаванию Грант Хэкетт найден живым и в здравом уме

МОСКВА, 16 фев — Р-Спорт. Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию австралиец Грант Хэкетт, об исчезновении которого ранее в четверг заявили его родители, найден полицией в целости и в здравом рассудке, сообщает The Australian.

Отец спортсмена Невилл Хэкетт рассказал, что после заявлений о пропаже в СМИ, люди заметили пловца и сообщили в полицию, где он находится. Грант также написал сообщение своей матери, но не захотел раскрывать свое местоположение.

«Он сейчас в здравом рассудке, и надеемся, в нем и останется. Не знаю (когда он вернется домой). Он прячется ото всех, включая нас. Он очень-очень расстроен и растерян. Мы уже были готовы ко всему, поэтому, конечно, было тяжело. Но мы это переживем, мы справлялись в трудные времена раньше, надеюсь, мы сможем что-то сделать», — сказал Невилл, добавив, что сыну необходимо лечь в реабилитационный центр.

По данным СМИ, Хэкетт, 17-кратный чемпион мира (7 из побед — на чемпионатах мира на короткой воде), после ухода из спорта испытывал проблемы с алкоголем и наркотиками и страдает психическим расстройством, один из приступов случился у пловца в среду в доме родителей. По словам Невилла, у сына «проблемы с психикой», 36-летний Грант «заговаривался и бредил», вел себя агрессивно и отказался принять лекарство, в результате семья была вынуждена обратиться в полицию.

Хэкетт был взят под стражу в пригороде Голд-Коста (австралийский штат Квинсленд), доставлен в отделение, но отпущен через три часа без предъявления обвинений. На следующий день родители Гранта сообщили, что он исчез.

Брат Гранта Крэйг в среду сообщил журналистам, что Хэкетт «представляет угрозу для себя и окружающих» и что семья не имела возможности помочь ему в одиночку. При этом до того, как пропасть без вести, Грант опубликовал в Instagram свою фотографию с разбитым глазом и царапинами на лице с комментарием, что его избил брат. По информации издания, фотография на самом деле была сделана в начале января.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Трехкратный олимпийский чемпион австралиейский пловец Хэкетт найден живым

СИДНЕЙ, 16 февраля. /ТАСС/. Знаменитый австралийский пловец Грант Хэкетт, арестованный и освобожденный в среду полицией Квинсленда, а затем исчезнувший, найден живым и находится в безопасности. Об этом сообщает Nine News Australia со ссылкой на сообщение полиции.
Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами