Семья пловца Хэкетта сообщила об исчезновении трехкратного олимпийского чемпиона

«Грант, сообщи, где ты, мы тебя любим и хотим тебе помочь», — обратился через прессу отец к своему сыну. «Мы очень за него волнуемся, друзья его ищут, но нам нужна помощь. Крайне важно быстро его найти», — добавил Нев Хэкетт.

36-летний Грант Хэкетт, являющийся трехкратным чемпионом Олимпийских игр и 17-кратным чемпионом мира по плаванию, был арестован в среду в городе Голд-Косте (штат Квинсленд) в доме родителей. В полицию позвонил его отец после того, как сын начал вести себя чрезвычайно буйно и агрессивно.

«Вся семья пыталась что-то сделать, но это оказалась нам не по силам, — рассказал журналистам старший брат спортсмена Крэг. — Это не Грант Хэкетт, а совершенно другой человек, и ни я, ни мама, ни отец его не знаем. Полагаю, что речь идет уже о хронической проблеме, и очень надеюсь, что еще возможно что-то будет сделать в плане состояния его психики. Он представляет огромную угрозу для самого себя».

После того, как в среду вечером полиция освободила Хэкетта, не предъявив ему никаких обвинений, он снял номер в отеле. В четверг утром свидетели видели его выходившим из гостиницы. В этот же день Хэкетт опубликовал фото на своей странице в социальной сети Instagram, под которым обвинил собственного брата в избиении.

Достижения Хэкетта

Хэкетт дважды выигрывал золото Олимпийских игр на дистанциях 1500 вольным стилем (2000, 2004), а также становился чемпионом Игр в Сиднее в эстафете 4×200 м вольным стилем. В его активе также три серебряных и одна бронзовая награда Олимпиад. Хэкетт десять раз становился чемпионом мира на первенствах в длинном бассейне, еще семь раз — в коротком.

В 2005 году Хэкетт был назван пловцом года в Австралии. В 2010 году он был введен в Зал славы австралийского спорта, а в 2014-м — в Международный зал славы плавания. После завершения карьеры в 2008 году Хэкетт работал спортивным комментатором на телевидении.