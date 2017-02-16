Семья пловца Хэкетта сообщила об исчезновении трехкратного олимпийского чемпиона
СИДНЕЙ, 16 февраля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Знаменитый австралийский пловец Грант Хэкетт, арестованный и освобожденный в среду полицией Квинсленда, исчез. Об этом сообщил отец спортсмена Нев Хэкетт.
«Грант, сообщи, где ты, мы тебя любим и хотим тебе помочь», — обратился через прессу отец к своему сыну. «Мы очень за него волнуемся, друзья его ищут, но нам нужна помощь. Крайне важно быстро его найти», — добавил Нев Хэкетт.
36-летний Грант Хэкетт, являющийся трехкратным чемпионом Олимпийских игр и 17-кратным чемпионом мира по плаванию, был арестован в среду в городе
«Вся семья пыталась
После того, как в среду вечером полиция освободила Хэкетта, не предъявив ему никаких обвинений, он снял номер в отеле. В четверг утром свидетели видели его выходившим из гостиницы. В этот же день Хэкетт опубликовал фото на своей странице в социальной сети Instagram, под которым обвинил собственного брата в избиении.
Достижения Хэкетта
Хэкетт дважды выигрывал золото Олимпийских игр на дистанциях 1500 вольным стилем (2000, 2004), а также становился чемпионом Игр в Сиднее в эстафете 4×200 м вольным стилем. В его активе также три серебряных и одна бронзовая награда Олимпиад. Хэкетт десять раз становился чемпионом мира на первенствах в длинном бассейне, еще семь раз — в коротком.
В 2005 году Хэкетт был назван пловцом года в Австралии. В 2010 году он был введен в Зал славы австралийского спорта, а в 2014-м — в Международный зал славы плавания. После завершения карьеры в 2008 году Хэкетт работал спортивным комментатором на телевидении.
Хэкетт попытался возобновить спортивную карьеру перед Олимпиадой в
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