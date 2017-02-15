Полиция Австралии освободила арестованного ранее пловца Гранта Хэкетта

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Хэкетт был арестован в городе Голд-Косте (штат Квинсленд) в доме родителей. В полицию позвонил отец спортсмена после того, как его сын начал вести себя чрезвычайно буйно и агрессивно. «Вся семья пыталась что-то сделать, но это оказалась нам не по силам, — рассказал журналистам старший брат спортсмена Крэг. — Это не Грант Хэкетт, а совершенно другой человек, и ни я, ни мама, ни отец его не знаем. Полагаю, что речь идет уже о хронической проблеме, и очень надеюсь, что еще возможно что-то будет сделать в плане состояния его психики».

Австралиец дважды выигрывал золото Олимпийских игр на дистанциях 1500 м вольным стилем (2000, 2004), а также становился чемпионом Игр в Сиднее в эстафете 4×200 м вольным стилем. В его активе также три серебряные и одна бронзовая награды Олимпиад. Хэкетт десять раз становился чемпионом мира на первенствах в длинном бассейне, еще семь раз — в коротком.

В 2005 году Хэкетт был назван пловцом года в Австралии. В 2010 году он был введен в Зал славы австралийского спорта, а в 2014-м — в Международный зал славы плавания. После завершения карьеры в 2008 году Хэкетт работал спортивным комментатором на телевидении.