Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/28779912/
15 февраля 2017, 10:29 | Водные: Плавание | ТАСС

Полиция Австралии освободила арестованного ранее пловца Гранта Хэкетта

СИДНЕЙ, 15 февраля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Полиция австралийского штата Квинсленд освободила арестованного в среду трехкратного чемпиона Олимпийских игр и 17-кратного чемпиона мира по плаванию Гранта Хэкетта. Об этом сообщает газета Brisbane Times, уточняя, что никаких обвинений знаменитому австралийскому пловцу предъявлено не было.

Хэкетт был арестован в городе <nobr>Голд-Косте</nobr> (штат Квинсленд) в доме родителей. В полицию позвонил отец спортсмена после того как его сын начал вести себя чрезвычайно буйно и агрессивно. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Хэкетт был арестован в городе Голд-Косте (штат Квинсленд) в доме родителей. В полицию позвонил отец спортсмена после того, как его сын начал вести себя чрезвычайно буйно и агрессивно. «Вся семья пыталась что-то сделать, но это оказалась нам не по силам, — рассказал журналистам старший брат спортсмена Крэг. — Это не Грант Хэкетт, а совершенно другой человек, и ни я, ни мама, ни отец его не знаем. Полагаю, что речь идет уже о хронической проблеме, и очень надеюсь, что еще возможно что-то будет сделать в плане состояния его психики».

Австралиец дважды выигрывал золото Олимпийских игр на дистанциях 1500 м вольным стилем (2000, 2004), а также становился чемпионом Игр в Сиднее в эстафете 4×200 м вольным стилем. В его активе также три серебряные и одна бронзовая награды Олимпиад. Хэкетт десять раз становился чемпионом мира на первенствах в длинном бассейне, еще семь раз — в коротком.

В 2005 году Хэкетт был назван пловцом года в Австралии. В 2010 году он был введен в Зал славы австралийского спорта, а в 2014-м — в Международный зал славы плавания. После завершения карьеры в 2008 году Хэкетт работал спортивным комментатором на телевидении.

Хэкетт попытался возобновить спортивную карьеру перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, но не сумел пробиться в состав команды своей страны. В прошлом году он оказался зачинщиком потасовки, произошедшей в самолете, летевшем из Аделаиды в Мельбурн. Однако тогда Хэкетт быстро принес извинения и избежал ареста.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Трехкратный чемпион ОИ по плаванию Хэкетт арестован из-за «проблем с психикой»

Трехкратный чемпион ОИ по плаванию Хэкетт арестован из-за «проблем с психикой»

МОСКВА, 15 фев — Р-Спорт. Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию 36-летний австралиец Грант Хэкетт был арестован, его отец сообщил в полицию о «проблемах с психикой» у сына, сообщает AFP со ссылкой на местные СМИ.
Еще 7 новостей  Все новости
15 февраля

Федерация займется переходом велогонщика Перкинса после получения ходатайства от региона

"Фенербахче" попросил своих болельщиков вести себя спокойно в Краснодаре

Победителей и призеров Спартакиады органов исполнительной власти РФ наградили в Минспорте