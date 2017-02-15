Полиция Австралии освободила арестованного ранее пловца Гранта Хэкетта
СИДНЕЙ, 15 февраля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Полиция австралийского штата Квинсленд освободила арестованного в среду трехкратного чемпиона Олимпийских игр и 17-кратного чемпиона мира по плаванию Гранта Хэкетта. Об этом сообщает газета Brisbane Times, уточняя, что никаких обвинений знаменитому австралийскому пловцу предъявлено не было.
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Хэкетт был арестован в городе
Австралиец дважды выигрывал золото Олимпийских игр на дистанциях 1500 м вольным стилем (2000, 2004), а также становился чемпионом Игр в Сиднее в эстафете 4×200 м вольным стилем. В его активе также три серебряные и одна бронзовая награды Олимпиад. Хэкетт десять раз становился чемпионом мира на первенствах в длинном бассейне, еще семь раз — в коротком.
В 2005 году Хэкетт был назван пловцом года в Австралии. В 2010 году он был введен в Зал славы австралийского спорта, а в 2014-м — в Международный зал славы плавания. После завершения карьеры в 2008 году Хэкетт работал спортивным комментатором на телевидении.
Хэкетт попытался возобновить спортивную карьеру перед Олимпиадой в
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