Трехкратный чемпион ОИ по плаванию Хэкетт арестован из-за «проблем с психикой»

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Хэкетт, 17-кратный чемпион мира, был взят под стражу пригороде Голд-Коста Саутпорте. Он был доставлен в отделение полиции в наручниках. Отец Гранта Нев Хэкетт сообщил, что у сына «проблемы с психикой». Полиция прибыла к дому Хэкеттов около полудня после сообщений о шуме. Никаких других подробностей не сообщается.

36-летний спортсмен завершил карьеру в 2008 году, но вернулся в спорт в 2014-м. Он попытался отобраться на Олимпиаду-2016 в Рио, но потерпел неудачу. По пути из Аделаиды, где проходил отбор в олимпийскую сборную, Хэкетт попал в неприятную историю. В пьяном виде он ущипнул за сосок другого пассажира бизнес-класса. Инцидент получил огласку, пловец извинился за свое поведение.

Хэкетт выигрывал олимпийское золото на дистанции 1500 метров вольным стилем (в Сиднее и Афинах) и в эстафете (Сидней).