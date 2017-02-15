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15 февраля 2017, 8:28 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Трехкратный чемпион ОИ по плаванию Хэкетт арестован из-за «проблем с психикой»

МОСКВА, 15 фев — Р-Спорт. Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию 36-летний австралиец Грант Хэкетт был арестован, его отец сообщил в полицию о «проблемах с психикой» у сына, сообщает AFP со ссылкой на местные СМИ.

<em>МОСКВА 15 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию 36-летний австралиец Грант <span class=error>Хэкетт</span> был арестован его отец сообщил в полицию о проблемах с психикой у сына сообщает AFP со ссылкой на местные СМИ. Увеличить
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Хэкетт, 17-кратный чемпион мира, был взят под стражу пригороде Голд-Коста Саутпорте. Он был доставлен в отделение полиции в наручниках. Отец Гранта Нев Хэкетт сообщил, что у сына «проблемы с психикой». Полиция прибыла к дому Хэкеттов около полудня после сообщений о шуме. Никаких других подробностей не сообщается.

36-летний спортсмен завершил карьеру в 2008 году, но вернулся в спорт в 2014-м. Он попытался отобраться на Олимпиаду-2016 в Рио, но потерпел неудачу. По пути из Аделаиды, где проходил отбор в олимпийскую сборную, Хэкетт попал в неприятную историю. В пьяном виде он ущипнул за сосок другого пассажира бизнес-класса. Инцидент получил огласку, пловец извинился за свое поведение.

Хэкетт выигрывал олимпийское золото на дистанции 1500 метров вольным стилем (в Сиднее и Афинах) и в эстафете (Сидней).
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