Трехкратный чемпион ОИ по плаванию Хэкетт арестован из-за «проблем с психикой»
МОСКВА, 15 фев —
Р-Спорт. Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию 36-летний австралиец Грант Хэкетт был арестован, его отец сообщил в полицию о «проблемах с психикой» у сына, сообщает AFP со ссылкой на местные СМИ.
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Хэкетт, 17-кратный чемпион мира, был взят под стражу пригороде
36-летний спортсмен завершил карьеру в 2008 году, но вернулся в спорт в 2014-м. Он попытался отобраться на Олимпиаду-2016 в Рио, но потерпел неудачу. По пути из Аделаиды, где проходил отбор в олимпийскую сборную, Хэкетт попал в неприятную историю. В пьяном виде он ущипнул за сосок другого пассажира
Хэкетт выигрывал олимпийское золото на дистанции 1500 метров вольным стилем (в Сиднее и Афинах) и в эстафете (Сидней).
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