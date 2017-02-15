Чемпионат мира по плаванию в ластах 2017 года пройдет в Томске
ТОМСК, 15 февраля. /ТАСС/. Чемпионат мира по плаванию в ластах пройдет с 31 июля по 7 августа в Томске. Такое решение принял совет директоров Всемирной конфедерации подводной деятельности (СMAS), сообщает администрация Томской области.
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«Совет директоров Всемирной конфедерации подводной деятельности (СMAS) на заседании организации в Риме единогласно утвердил решение о проведении первенства мира по плаванию в ластах в Томске. Оно пройдет с 31 июля по 7 августа 2017 года», — говорится в сообщении.
Соревнования состоятся в бассейне олимпийского класса «Звездный».
Как отметили в
В 2016 году Томск уже принимал чемпионат мира по плаванию в ластах, в котором приняли участие спортсмены из 21 страны. Всемирная конфедерации подводной деятельности (Confdration Mondiale des Activits Subaquatiques, CMAS) основана в 1959 году в Монако знаменитым мореплавателем
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