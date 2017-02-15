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15 февраля 2017, 8:26 | Водные: Плавание | ТАСС

Чемпионат мира по плаванию в ластах 2017 года пройдет в Томске

ТОМСК, 15 февраля. /ТАСС/. Чемпионат мира по плаванию в ластах пройдет с 31 июля по 7 августа в Томске. Такое решение принял совет директоров Всемирной конфедерации подводной деятельности (СMAS), сообщает администрация Томской области.

Город в Западной Сибири во второй раз подряд примет первенство мира по плаванию в ластах. Увеличить
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«Совет директоров Всемирной конфедерации подводной деятельности (СMAS) на заседании организации в Риме единогласно утвердил решение о проведении первенства мира по плаванию в ластах в Томске. Оно пройдет с 31 июля по 7 августа 2017 года», — говорится в сообщении.

Соревнования состоятся в бассейне олимпийского класса «Звездный».

Как отметили в пресс-службе, подводный спорт стал визитной карточкой Томской области: в 1959 году, одновременно с созданием CMAS, в Томске были созданы первые подводные клубы. Томская детская спортшкола по подводному спорту с 1974 года воспитала более 60 победителей первенств мира и Европы.

В 2016 году Томск уже принимал чемпионат мира по плаванию в ластах, в котором приняли участие спортсмены из 21 страны. Всемирная конфедерации подводной деятельности (Confdration Mondiale des Activits Subaquatiques, CMAS) основана в 1959 году в Монако знаменитым мореплавателем Жаком-Ивом Кусто, который до 1973 года возглавлял организацию. В 2013 году президентом CMAS впервые была избрана россиянка Анна Аржанова, также возглавляющая Федерацию подводного спорта России.
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