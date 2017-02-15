Трехкратный чемпион ОИ пловец Грант Хэкетт арестован в Австралии

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Знаменитый австралийский пловец был арестован в городе Голд-Косте, который расположен в штате Квинсленд. Обстоятельства и причины ареста пока не сообщаются.

На данный момент телеканалу известно, что Хэкетт в наручниках был перевезен в полицейском автомобиле в центральную часть города, где находится полицейское управление.