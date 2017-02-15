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15 февраля 2017, 8:16 | Водные: Плавание | ТАСС

Трехкратный чемпион ОИ пловец Грант Хэкетт арестован в Австралии

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Трехкратный чемпион Олимпийских игр и 17-кратный чемпион мира по плаванию Грант Хэкетт арестован в Австралии. Об этом сообщает австралийский телеканал 9news.

Австралийский телеканал 9news сообщил что 36-летние пловец был доставлен в наручниках в полицейский участок. Увеличить
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Знаменитый австралийский пловец был арестован в городе Голд-Косте, который расположен в штате Квинсленд. Обстоятельства и причины ареста пока не сообщаются.

На данный момент телеканалу известно, что Хэкетт в наручниках был перевезен в полицейском автомобиле в центральную часть города, где находится полицейское управление.
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Трехкратный чемпион ОИ по плаванию Хэкетт арестован из-за «проблем с психикой»

Трехкратный чемпион ОИ по плаванию Хэкетт арестован из-за «проблем с психикой»

МОСКВА, 15 фев — Р-Спорт. Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию 36-летний австралиец Грант Хэкетт был арестован, его отец сообщил в полицию о «проблемах с психикой» у сына, сообщает AFP со ссылкой на местные СМИ.
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