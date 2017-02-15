Трехкратный чемпион ОИ пловец Грант Хэкетт арестован в Австралии
МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Трехкратный чемпион Олимпийских игр и 17-кратный чемпион мира по плаванию Грант Хэкетт арестован в Австралии. Об этом сообщает австралийский телеканал 9news.
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Знаменитый австралийский пловец был арестован в городе
На данный момент телеканалу известно, что Хэкетт в наручниках был перевезен в полицейском автомобиле в центральную часть города, где находится полицейское управление.
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