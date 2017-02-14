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14 февраля 2017, 20:41 | Водные: Плавание | Чемпионат.com

Хакеры сообщили, что Майкл Фелпс принимал средство от эпилепсии

В распоряжении хакерской группы Fancy Bears оказались «декларации об использовании» Американского антидопингового агентства (USADA): анкеты, в которых спортсмен указывает все вещества, включая лекарственные препараты и витамины, которые он употреблял до сдачи допинг-пробы, сообщает «RT на русском».

В распоряжении хакерской группы Fancy Bears оказались декларации об использовании Американского антидопингового агентства (USADA): анкеты в которых спортсмен указывает все вещества включая лекарственные препараты и витамины которые он употреблял до сдачи <nobr>допинг-пробы</nobr> сообщает RT на русском. Увеличить
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В документах значится имя 23-кратного олимпийского чемпиона по плаванию Майкла Фелпса, указавшего, что 13 апреля 2016 года принял три капсулы противоэпилептического средства габапентина. Это вещество не входит в число запрещённых и не является допингом.

Кроме того, хакеры раскрыли «декларацию об использовании» четырёхкратной олимпийской чемпионки американской гимнастки Симоны Байлз. Сдавая допинг-пробу в мае 2016 года, она задекларировала приём фокалина, на который у неё имеется терапевтическое исключение.
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