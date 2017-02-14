Хакеры сообщили, что Майкл Фелпс принимал средство от эпилепсии

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В документах значится имя 23-кратного олимпийского чемпиона по плаванию Майкла Фелпса, указавшего, что 13 апреля 2016 года принял три капсулы противоэпилептического средства габапентина. Это вещество не входит в число запрещённых и не является допингом.



Кроме того, хакеры раскрыли «декларацию об использовании» четырёхкратной олимпийской чемпионки американской гимнастки Симоны Байлз. Сдавая допинг-пробу в мае 2016 года, она задекларировала приём фокалина, на который у неё имеется терапевтическое исключение.