Fancy Bears: Пловец Фелпс принимал габапентин

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Во время Arena Pro Swim Series в апреле 2016 года Фелпс указал в анкете при сдаче допинг-пробы, что принимал накануне три таблетки габапентина. Это противоэпилептическое лекарство, использующееся для лечения эпилепсии, а также нейропатической боли. Габапентин не входит в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства.

Ранее Fancy Bears раскрыли переписку Международного олимпийского комитета с Ричардом Маклареном о российских официальных лицах.