Fancy Bears: Пловец Фелпс принимал габапентин
Хакерская группировка Fancy Bears предоставила RT документы, из которых стало известно, что принимал 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс во время соревнований.
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Во время Arena Pro Swim Series в апреле 2016 года Фелпс указал в анкете при сдаче
Ранее Fancy Bears раскрыли переписку Международного олимпийского комитета с Ричардом Маклареном о российских официальных лицах.
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