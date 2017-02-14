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14 февраля 2017, 15:11 | Водные: Плавание | Спорт-Экспресс

Fancy Bears: Пловец Фелпс принимал габапентин

Хакерская группировка Fancy Bears предоставила RT документы, из которых стало известно, что принимал 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс во время соревнований.

Хакерская группировка Fancy Bears предоставила RT документы из которых стало известно что принимал 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл <span class=error>Фелпс</span> во время соревнований. Увеличить
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Во время Arena Pro Swim Series в апреле 2016 года Фелпс указал в анкете при сдаче допинг-пробы, что принимал накануне три таблетки габапентина. Это противоэпилептическое лекарство, использующееся для лечения эпилепсии, а также нейропатической боли. Габапентин не входит в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства.

Ранее Fancy Bears раскрыли переписку Международного олимпийского комитета с Ричардом Маклареном о российских официальных лицах.
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