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10 февраля 2017, 18:12 | Водные: Плавание | Р-Спорт

ВФП представила юриста Пацева к награде «Благодарность министра спорта РФ»

КАННЫН (Южная Корея), 10 фев — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Всероссийская федерация плавания (ВФП) представила юриста Артема Пацева к награде «Благодарность министра спорта РФ», сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе ВФП.

<span class=error>КАННЫН</span> (Южная Корея) 10 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Вероника Гибадиева. Всероссийская федерация плавания (<span class=error>ВФП</span>) представила юриста Артема <span class=error>Пацева</span> к награде Благодарность министра спорта РФ сообщили агентству Р-Спорт в <nobr>пресс-службе</nobr> <span class=error>ВФП</span>. Увеличить
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Решение представить Пацева к награде было принято на заседании президиума ВФП в пятницу.

Пацев перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро занимался рядом дел пловцов, первоначально недопущенных до соревнований после допинг-скандала вокруг российского спорта. В частности, он работал с призерами Олимпиад Юлией Ефимовой, Никитой Лобинцевым, Владимиром Морозовым и бронзовым призером чемпионата мира в эстафетном плавании Дарьей Устиновой.

В итоге все пловцы сборной России были допущены до Игр-2016, на которых Ефимова завоевала два серебра в плавании брассом на 100 м и 200 м, а Евгений Рылов (200 м на спине) и Антон Чупков (200 м брассом) стали бронзовыми призерами.
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