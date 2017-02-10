ВФП представила юриста Пацева к награде «Благодарность министра спорта РФ»

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Решение представить Пацева к награде было принято на заседании президиума ВФП в пятницу.

Пацев перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро занимался рядом дел пловцов, первоначально недопущенных до соревнований после допинг-скандала вокруг российского спорта. В частности, он работал с призерами Олимпиад Юлией Ефимовой, Никитой Лобинцевым, Владимиром Морозовым и бронзовым призером чемпионата мира в эстафетном плавании Дарьей Устиновой.

В итоге все пловцы сборной России были допущены до Игр-2016, на которых Ефимова завоевала два серебра в плавании брассом на 100 м и 200 м, а Евгений Рылов (200 м на спине) и Антон Чупков (200 м брассом) стали бронзовыми призерами.