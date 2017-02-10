ВФП представила юриста Пацева к награде «Благодарность министра спорта РФ»
КАННЫН (Южная Корея), 10 фев —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Всероссийская федерация плавания (ВФП) представила юриста Артема Пацева к награде «Благодарность министра спорта РФ», сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе ВФП.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Решение представить Пацева к награде было принято на заседании президиума ВФП в пятницу.
Пацев перед Олимпийскими играми в
В итоге все пловцы сборной России были допущены до Игр-2016, на которых Ефимова завоевала два серебра в плавании брассом на 100 м и 200 м, а Евгений Рылов (200 м на спине) и Антон Чупков (200 м брассом) стали бронзовыми призерами.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter