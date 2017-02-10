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10 февраля 2017, 17:28 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Сергей Нарышкин стал почетным президентом Всероссийской федерации плавания

КАННЫН (Южная Корея), 10 фев — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Бывший председатель высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания (ВФП) Сергей Нарышкин стал почетным президентом организации, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе ВФП.

Решение было принято по итогам президиума в пятницу.

В ноябре 2016 года стало известно, что Нарышкин покинул пост председателя высшего наблюдательного совета ВФП из-за невозможности совмещать эту деятельность с работой в Службе внешней разведки, которую он возглавил в начале октября. На посту председателя высшего наблюдательного совета ВФП Нарышкина сменил Денис Мантуров.
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