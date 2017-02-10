Сергей Нарышкин стал почетным президентом Всероссийской федерации плавания
КАННЫН (Южная Корея), 10 фев —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Бывший председатель высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания (ВФП) Сергей Нарышкин стал почетным президентом организации, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе ВФП.
Решение было принято по итогам президиума в пятницу.
В ноябре 2016 года стало известно, что Нарышкин покинул пост председателя высшего наблюдательного совета ВФП
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