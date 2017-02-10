Сергей Нарышкин стал почетным президентом Всероссийской федерации плавания

Решение было принято по итогам президиума в пятницу.

В ноябре 2016 года стало известно, что Нарышкин покинул пост председателя высшего наблюдательного совета ВФП из-за невозможности совмещать эту деятельность с работой в Службе внешней разведки, которую он возглавил в начале октября. На посту председателя высшего наблюдательного совета ВФП Нарышкина сменил Денис Мантуров.