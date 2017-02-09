Саша Герасименя дежурит по стране

Это неловкое чувство, когда не можешь помочь коллегам. Дорога в Снов изобилует телефонными звонками, и Саше Герасимене приходится то и дело лезть в ежедневник. Впрочем, она и так прекрасно знает свое расписание на ближайшие дни. Настойчивее всего коллеги из Белтелерадиокомпании, им непременно надо записать Саню для телевизионной церемонии «Триумф. Героям спорта».



«Ребята, я все понимаю, но могу только на тренировке. Все остальное время расписано вплоть до минут…» Хорошо бы, конечно, поинтересоваться, какой Саша стала в голосовании на лучшую спортсменку, но ловлю себя на том, что это, по большому счету, уже не имеет значения. Ни для меня, ни для нее. Она добровольно выбрала для себя собственную номинацию «Дежурный по стране» — и, кажется, является в ней безоговорочным лидером.



Главная задача лучшей пловчихи страны завершить инспекцию больших и малых городов, успев провести до отъезда на таиландский сбор все запланированные мастер-классы. Я уже подсчитал: всего их будет 21 за 33 дня. Сегодня у нас 16-йи 17-й по счету — в Снове и Клецке. Места хорошо изученные, в каждом из них у нас уже проходили старты «Золотой рыбки», поэтому и навигатор не нужен. Я буду получать удовольствие от вождения, а Саша отвечать на мои вопросы.



Зачем мне все это надо? Да просто еще до Олимпиады пообещала людям, что приеду в гости и проведу мастер-классы для детей. На тот момент было около десятка заявок. Как только выбрала момент (этот месяц у меня втягивающий в плане тренировок) и начала ездить, то стали звонить и из других регионов. Так что объем увеличился вдвое. В пятницу закрою еще Могилев и Жлобин и закончу свои командировки спокойной совестью — побываю во всех областях.

Как находишь контакты?

Люди сами пишут в мои группы в социальных сетях. Круг соорганизаторов широк — это и спортивные руководители, и тренеры, и наиболее активные родители из числа тех, кто хочет, чтобы их ребенок когда-нибудь стал чемпионом. Прошу только, чтобы дети находились примерно на одном уровне готовности, когда же разбежка в несколько лет, то эффективность, конечно, снижается в разы.



Ну и оптимальное количество — не больше 20−25 человек. Если честно, то чем меньше, тем лучше, тогда больше времени удается уделить конкретному ребенку. Ну и те, кто не попал на воду, могут пообщаться в неформальной обстановке — это первая часть мастер-класса. Считаю, тоже хорошее дело, стимулирует в том числе и тех детей, которые занимаются не только плаванием.

Много у нас новых Саш?

Гораздо больше, чем мы думаем. И главная проблема совсем не в детях, как принято считать. Да, где-то условия не самые завидные, где-то очень плотное расписание, но, по сути, многое упирается в тренерские кадры. Для оздоровления населения и обучения плаванию детей их квалификации, конечно, хватает, но для более профессиональной работы нужны дополнительные курсы и семинары.

Это неизбежное требование времени. Тренировочный процесс нуждается в постоянной модернизации, а тот специалист, который не успевает это сделать, остается на месте. Так что надо и здесь поработать.



Снов встречает нас председателем легендарного агрокомбината Николаем Радоманом — тем самым, который на недавней встрече с президентом заставил желающих гуглить определение «субсидиарная ответственность». Не знаю, как насчет субсидиарной, а вот социальной ответственности у Николая Вячеславовича хоть отбавляй. Все юные жители городка, имеющие спортивные или образовательные успехи получают либо единовременные премии, либо постоянные стипендии. Саша тоже получает от Николая Вячеславовича подарок — следует полагать, на будущую свадьбу.



О последней знают, кажется, не только болельщики и журналисты, но и дети. Творческая встреча в холле бассейна, как и положено, начинается робко, но затем, смелея, девчонки и мальчишки охотно рассказывают о своих спортивных увлечениях (в агрогородке популярен турнир «Снежный снайпер» — привет Даше Домрачевой). А заканчивает получасовое общение малыш степенного вида: «Вот вы наконец-то у нас. Скажите честно — волнуетесь?» Саша смеется вместе со всеми и честно отвечает: «Уже меньше».



Потом мастер-класс и первая нагрузка уже на суше: «Ребята, терпим и запоминаем одновременно — именно так разминается национальная сборная».



Затем вода и сочувственные взгляды зрителей с балкона — да уж, приходится сновчанам попотеть….

А потом переезд в Клецк и все сначала.



4 года назад в этом старинном белорусском городе стартовал национальный фестиваль плавания «Золотая рыбка». Тогда же было принято решение реконструировать бассейн, а через два года он принял свой нынешний весьма комфортабельный вид. За счет средств, выигранных мини-футбольной командой руководства района в областном турнире, обновлен зал борьбы, теперь очередь за игровым залом.



«Мы с раздевалок начали, хотите посмотреть, как сделали?» — зампред райисполкома Юрий Карлович проводит для нас экскурсию с гордостью за своих. И, как опытный менеджер предлагает: «Вы же знаете, что с помощью федерации гандбола мы открыли секцию? Мальчишки и девчонки ходят с удовольствием, да и успехи есть. Но от мастер-класса, думаю, никто бы не отказался…»



Мы с Сашей переглядываемся. И я вспоминаю последний кусочек нашего интервью по дороге в Клецк.



Хочется, чтобы эти мастер-классы стали традиционными. Те же 20 штук в год — это ж какая польза для детей, да и тренеров из провинции, которые лидеров белорусского спорта только по телевизору и видят.

Ну, ты же и нас пойми. Прежде всего люди ждут от нас новых побед. Я, как уеду на сборы, так до летнего чемпионата мира, считай, выпаду из всех общественных мероприятий. А идея, конечно, хорошая.



И лучше, наверное, задействовать не действующих спортсменов, а тех, кто недавно закончил. И людям приятно, и им польза — так быстрее свое место в постспортивной жизни находишь. Понимаешь, в каком качестве дальше сможешь реализовать себя.