Козыдуб стала пятой на стартовом этапе Гран-при по плаванию на открытой воде
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Санта-Фе (Аргентина) прошёл первый этап Гран-при по плаванию в открытой воде.
На дистанции 57 км победы одержали аргентинец Дамиан Блаум и итальянка Барбара Поццомбо. Россиянка Ольга Козыдуб стала пятой.
Плавание на открытой воде.
Мужчины. 57 км
1. Дамиан Блаум (Аргентина) — 8:28.16,14.
2. Эдуардо Сточино (Италия) — 8:33.50,43.
3. Евгений Попачев (Македония) — 8:33.50,75.
Женщины. 57 км
1. Барбара Поццомбо (Италия) — 8:53.42,79.
2. Алиса Франко (Италия) — 9:01.20,70.
3. Орелье Мюллер (Франция) — 9:05.13,68…
5. Ольга Козыдуб (Россия) — 9:06.54,53.
6. Дарья Кулик (Россия) — 9:07.59,31…
9. Анна Манкевич (Россия) — 9:10.49,57.
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