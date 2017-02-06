Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/28677870/
6 февраля 2017, 15:01 | Водные: Плавание | Чемпионат.com

Козыдуб стала пятой на стартовом этапе Гран-при по плаванию на открытой воде

В Санта-Фе (Аргентина) прошёл первый этап Гран-при по плаванию в открытой воде.

На дистанции 57 км победы одержали аргентинец Дамиан Блаум и итальянка Барбара Поццомбо. Россиянка Ольга Козыдуб стала пятой.

Плавание на открытой воде. Гран-при. Первый этап. Санта-Фе
Мужчины. 57 км
1. Дамиан Блаум (Аргентина) — 8:28.16,14.
2. Эдуардо Сточино (Италия) — 8:33.50,43.
3. Евгений Попачев (Македония) — 8:33.50,75.

Женщины. 57 км
1. Барбара Поццомбо (Италия) — 8:53.42,79.
2. Алиса Франко (Италия) — 9:01.20,70.
3. Орелье Мюллер (Франция) — 9:05.13,68…
5. Ольга Козыдуб (Россия) — 9:06.54,53.
6. Дарья Кулик (Россия) — 9:07.59,31…
9. Анна Манкевич (Россия) — 9:10.49,57.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Команда Юлии Ефимовой проведет первый сбор на Бали

Команда Юлии Ефимовой проведет первый сбор на Бали

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Лидер сборной России по плаванию Юлия Ефимова в составе команды Efimova Team проведет первый подготовительный сбор на Бали. Об этом ТАСС сообщил агент спортсменки Андрей Митьков.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России