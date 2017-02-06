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6 февраля 2017, 0:08 | Водные: Плавание | ТАСС

Команда Юлии Ефимовой проведет первый сбор на Бали

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Лидер сборной России по плаванию Юлия Ефимова в составе команды Efimova Team проведет первый подготовительный сбор на Бали. Об этом ТАСС сообщил агент спортсменки Андрей Митьков.

Помимо лидера сборной России по плаванию в состав команды вошли еще два спортсмена — Андрей Николаев и Вера Калашникова. Увеличить
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Команда отправилась на сбор в воскресенье. «Помимо Юли в состав команды вошли еще два спортсмена — это Андрей Николаев и Вера Калашникова, также на Бали отправились главный тренер команды Андрей Ефимов, директор Анна Митькова и врач Дмитрий Проскуряков», — отметил агент.

«Сбор на Бали продлится три недели, далее команде предстоит перелет в Сидней на следующий сбор, который также продлится три недели, — добавил Митьков. — В Сиднее 3—5 марта спортсмены примут участие в соревнованиях. Затем команда проведет еще один трехнедельный сбор на Бали, который будет подводящим к чемпионату России».

По словам агента, в ходе сбора в Австралии будут проведены переговоры с рядом специалистов. Ранее сообщалось, что команду Ефимовой может пополнить иностранный тренер. «В ходе сборов в Австралии пройдут переговоры с рядом специалистов на предмет сотрудничества, — подчеркнул Митьков. — Но на 99 процентов речь пойдет о заключении контракта после чемпионата мира».

Митьков сообщил, что после чемпионата России состав команды Ефимовой может измениться. «До чемпионата России изменений в команде Ефимовой не будет, но они возможны после этих соревнований», — отметил агент. Чемпионат России, который будет отборочным на чемпионат мира 2017 года в Будапеште, пройдет в Москве 10—14 апреля.

Ефимова — двукратный серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро на дистанциях 100 м и 200 м брассом, четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы.
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