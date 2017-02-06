Команда Юлии Ефимовой проведет первый сбор на Бали

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Команда отправилась на сбор в воскресенье. «Помимо Юли в состав команды вошли еще два спортсмена — это Андрей Николаев и Вера Калашникова, также на Бали отправились главный тренер команды Андрей Ефимов, директор Анна Митькова и врач Дмитрий Проскуряков», — отметил агент.

«Сбор на Бали продлится три недели, далее команде предстоит перелет в Сидней на следующий сбор, который также продлится три недели, — добавил Митьков. — В Сиднее 3—5 марта спортсмены примут участие в соревнованиях. Затем команда проведет еще один трехнедельный сбор на Бали, который будет подводящим к чемпионату России».

По словам агента, в ходе сбора в Австралии будут проведены переговоры с рядом специалистов. Ранее сообщалось, что команду Ефимовой может пополнить иностранный тренер. «В ходе сборов в Австралии пройдут переговоры с рядом специалистов на предмет сотрудничества, — подчеркнул Митьков. — Но на 99 процентов речь пойдет о заключении контракта после чемпионата мира».

Митьков сообщил, что после чемпионата России состав команды Ефимовой может измениться. «До чемпионата России изменений в команде Ефимовой не будет, но они возможны после этих соревнований», — отметил агент. Чемпионат России, который будет отборочным на чемпионат мира 2017 года в Будапеште, пройдет в Москве 10—14 апреля .