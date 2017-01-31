Юлия Ефимова: Хотим создать в России свою команду

Также она объяснила, почему вообще хочет создать собственную команду.

— Вы так много времени провели в США. Не возникало мысли, что в Россию уже не вернетесь?

— Могу сказать одно: у нас в планах открыть в России свою команду. Уже не хочу куда-то ехать и у кого-то тренироваться. Напротив, есть желание найти хорошего тренера, чтобы он сам работал со мной в России. Для этого и нужно сформировать команду спортсменов. Да и боюсь ехать к какому-нибудь специалисту после всего произошедшего. Вдруг снова введут какие-нибудь санкции, и я останусь одна. Зачем мне это нужно? Хочу, чтобы тренер был моим, и до Олимпийских игр — 2020 включительно никуда не делся.

— Предполагали, что процесс формирования команды настолько затянется?

— Честно говоря, думала, все будет куда проще и быстрее. На деле очень сложно найти деньги, место для тренировок. Плюс многие ребята боятся переходить к нам. В России не принято работать единой командой. У нас испокон веков пловец был привязан к своему тренеру. Очень тяжело ломать эти стереотипы. Были даже мысли все бросить, найти себе место для тренировок, где все будут оплачивать… Но тут приходится думать не только о себе, но и обо всей группе.

— Почему вы решили заняться созданием собственной команды?