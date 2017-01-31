Юлия Ефимова: Хотим создать в России свою команду
Пловчиха Юлия Ефимова в интервью Russia Today призналась, что рассчитывала быстрее найти тренера для своей группы.
Также она объяснила, почему вообще хочет создать собственную команду.
— Вы так много времени провели в США. Не возникало мысли, что в Россию уже не вернетесь?
— Могу сказать одно: у нас в планах открыть в России свою команду. Уже не хочу
— Предполагали, что процесс формирования команды настолько затянется?
— Честно говоря, думала, все будет куда проще и быстрее. На деле очень сложно найти деньги, место для тренировок. Плюс многие ребята боятся переходить к нам. В России не принято работать единой командой. У нас испокон веков пловец был привязан к своему тренеру. Очень тяжело ломать эти стереотипы. Были даже мысли все бросить, найти себе место для тренировок, где все будут оплачивать… Но тут приходится думать не только о себе, но и обо всей группе.
— Почему вы решили заняться созданием собственной команды?
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