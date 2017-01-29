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29 января 2017, 12:59 | Водные: Плавание | Чемпионат.com

Японец Ватанабэ установил мировой рекорд в плавании на 200 м брассом

Японец Иппэй Ватанабэ выиграл соревнования по плаванию в Токио на дистанции 200 метров брассом.

19-летний спортсмен показал результат 2.06,67, установив мировой рекорд в этой дисциплине.

Предыдущий рекорд был установлен соотечественником Ватанабэ Акихиро Ямагути, который в сентябре 2012 года преодолел 200 метров брассом за 2.07,01.

Таким образом, Иппэй Ватанабэ стал первым спортсменом в истории, проплывшим 200 метров брассом в 50-метровом бассейне быстрее, чем за 2 минуты 7 секунд.
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