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29 января 2017, 10:36 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Японский пловец Иппэй Ватанабэ побил мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом

МОСКВА, 29 янв — Р-Спорт. Японский пловец Иппэй Ватанабэ побил мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом в 50-метровом бассейне на турнире в Токио.

В воскресенье 19-летний Ватанабе проплыл дистанцию за 2 минуты 6,67 секунды, став первым выплывшим из 2 минут 7 секунд.

Прежний мировой рекорд на данной дистанции принадлежал японцу Акихиро Ямагучи (2.07,01) и был установлен в сентябре 2012 года.
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