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27 января 2017, 15:09 | Водные: Плавание | Р-Спорт

МФП попросила пловцов не употреблять «Компливит» во избежание допинг-инцидентов

МОСКВА, 27 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Московская федерация плавания (МФП) предупредила своих спортсменов о возможных допинг-инцидентах в случае употребления витаминов «Компливит».

В своем аккаунте в социальной сети Instagram организация разместила соответствующее сообщение. Как пояснил агентству «Р-Спорт» глава организации Евгений Коротышкин, «Компливит» был проверен на специальном онлайн-сервисе Российского антидопингового агентства (РУСАДА), который позволяет определить содержание в препаратах запрещенного вещества.

«Было выявлено, что препарат содержит субстанцию “Кобальт”, которая включена в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (WADA). Во избежание каких-либо инцидентов мы решили проинформировать о возможных последствиях использования этого препарата», — сообщил агентству «Р-Спорт» Коротышкин.
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