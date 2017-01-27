МФП попросила пловцов не употреблять «Компливит» во избежание допинг-инцидентов
МОСКВА, 27 янв —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Московская федерация плавания (МФП) предупредила своих спортсменов о возможных допинг-инцидентах в случае употребления витаминов «Компливит».
В своем аккаунте в социальной сети Instagram организация разместила соответствующее сообщение. Как пояснил агентству «Р-Спорт» глава организации Евгений Коротышкин, «Компливит» был проверен на специальном
«Было выявлено, что препарат содержит субстанцию “Кобальт”, которая включена в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (WADA). Во избежание
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