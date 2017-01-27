Ефимова вернулась к тренировкам в бассейне после операции по удалению миндалин
МОСКВА, 27 янв —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании россиянка Юлия Ефимова вернулась к тренировкам в бассейне после операции по удалению миндалин, сообщил агент спортсменки Андрей Митьков.
Ефимова перенесла операцию по частичному удалению миндалин в начале января.
«Юля вернулась к тренировкам после операции, уже плавала в бассейне, но все это пока в облегченном режиме. Тренируется она в одном из бассейнов Москвы. Мы ездили в ФМБА, проконсультировались, нам сказали, что восстановление идет в нормальном режиме, по плану. Юля хочет подойти в рабочем состоянии к первому сбору, который проведет с партнерами по команде», — сообщил Митьков корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Планируется, что первый сбор «Команда Ефимовой» проведет в Австралии.
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