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27 января 2017, 13:44 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Ефимова вернулась к тренировкам в бассейне после операции по удалению миндалин

МОСКВА, 27 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании россиянка Юлия Ефимова вернулась к тренировкам в бассейне после операции по удалению миндалин, сообщил агент спортсменки Андрей Митьков.

Ефимова перенесла операцию по частичному удалению миндалин в начале января.

«Юля вернулась к тренировкам после операции, уже плавала в бассейне, но все это пока в облегченном режиме. Тренируется она в одном из бассейнов Москвы. Мы ездили в ФМБА, проконсультировались, нам сказали, что восстановление идет в нормальном режиме, по плану. Юля хочет подойти в рабочем состоянии к первому сбору, который проведет с партнерами по команде», — сообщил Митьков корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Планируется, что первый сбор «Команда Ефимовой» проведет в Австралии.
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