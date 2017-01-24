Александра Герасименя проведет мастер-класс для юных пловцов Брестской области
24 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Александра Герасименя во время открытого Кубка Беларуси по плаванию, который состоится в Бресте
25—28 января, проведет мастер-класс для детей, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора областного центра олимпийского резерва по водным видам спорта Виктория Астахова.
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«Мастер-класс Александра Герасименя проводит в Бресте не впервые. Он пользуется интересом среди детей и их родителей. Для ребят это возможность пообщаться с чемпионкой, узнать о ее спортивной судьбе, расспросить, как она добивалась карьерных высот, и поучиться у нее мастерству. Я бы сказала, что для начинающих спортсменов эта встреча — значимое событие», — отметила Виктория Астахова.
В целом в Кубке Беларуси примут участие около 250 человек. За звание сильнейшего на водной дорожке поборются пловцы со всех регионов Беларуси, а также представители национальной сборной. Кроме того, на турнир заявились спортсмены из России и Украины. На протяжении нескольких дней мужчины и женщины посоревнуются в плавании на различных дистанциях брассом, баттерфляем, на спине, вольным и комбинированными стилями. Также пройдут командные эстафеты.
Турнир в Бресте является одним из этапов отбора на престижные международные старты. Так, пловцы могут выполнить нормативы для выступления на чемпионате мира 2017 года в Венгрии, Всемирной Универсиаде, которую примет КНР, а также на чемпионате мира среди юниоров, который состоится в США.
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