Более 250 спортсменов примут участие в открытом Кубке Беларуси по плаванию в Бресте

Соревнования пройдут в 50-метровом бассейне Брестского областного центра олимпийского резерва. В первом международном турнире 2017 года за медали и главный приз поборются пловцы из всех регионов страны, а также из России, Украины и Молдовы. В том числе запланировано выступление представителей национальной сборной по плаванию.

Кубок является отборочным на XVII чемпионат мира, который пройдет 23—30 июля в столице Венгрии Будапеште, Всемирную универсиаду в Тайбэе (КНР) и чемпионат мира среди юниоров в Индианополисе (США).