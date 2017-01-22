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22 января 2017, 17:55 | Водные: Плавание | БЕЛТА

Более 250 спортсменов примут участие в открытом Кубке Беларуси по плаванию в Бресте

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 250 спортсменов примут участие 25—28 января в открытом Кубке Беларуси по плаванию в Бресте, сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации плавания.

Соревнования пройдут в 50-метровом бассейне Брестского областного центра олимпийского резерва. В первом международном турнире 2017 года за медали и главный приз поборются пловцы из всех регионов страны, а также из России, Украины и Молдовы. В том числе запланировано выступление представителей национальной сборной по плаванию.

Кубок является отборочным на XVII чемпионат мира, который пройдет 23—30 июля в столице Венгрии Будапеште, Всемирную универсиаду в Тайбэе (КНР) и чемпионат мира среди юниоров в Индианополисе (США).

В заключительный день состязаний в 11.00 заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, обладательница золотых наград чемпионатов мира и Европы Александра Герасименя проведет автограф-сессию и мастер-класс. Вход на мероприятие свободный.

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