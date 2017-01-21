Призер Олимпиад в плавании Лобинцев сказал, что открывает свою школу в Екатеринбурге
Призер Олимпийских игр российский пловец Никита Лобинцев сообщил, что открывает свою школу по плаванию в Екатеринбурге.
Лобинцев в составе российской команды завоевал серебро Олимпиады-2008 в Пекине в кролевой эстафете 4×200 метров и бронзу Игр-2012 в Лондоне в эстафете 4×100 м вольным стилем.
«Давно хотел реализовать проект такого рода. Уже объявлен набор, как только наберется достаточно народу, сразу начнем работать. Для начала планируем работать со взрослыми, обучать плавать с нуля тех, кто не умеет, и совершенствовать мастерство более опытных. Если будет много желающих в детском возрасте, также постараемся сделать группу для малышей», — сообщил Лобинцев корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Лобинцев надеется, что открытие школы в Екатеринбурге будет только первым шагом в его проекте. «Но уже есть идеи (по открытию) и в других городах. Это лишь часть моего проекта, который я хочу реализовать. На подходе еще
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