Призер Олимпиад в плавании Лобинцев сказал, что открывает свою школу в Екатеринбурге

Лобинцев в составе российской команды завоевал серебро Олимпиады-2008 в Пекине в кролевой эстафете 4×200 метров и бронзу Игр-2012 в Лондоне в эстафете 4×100 м вольным стилем.

«Давно хотел реализовать проект такого рода. Уже объявлен набор, как только наберется достаточно народу, сразу начнем работать. Для начала планируем работать со взрослыми, обучать плавать с нуля тех, кто не умеет, и совершенствовать мастерство более опытных. Если будет много желающих в детском возрасте, также постараемся сделать группу для малышей», — сообщил Лобинцев корреспонденту агентства «Р-Спорт».