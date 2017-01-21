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https://sport.mail.ru/news/swimming/28502915/
21 января 2017, 8:19 | Водные: Плавание | БЕЛТА

Более 200 спортсменов из восьми стран станут участниками чемпионата по зимнему плаванию в Минске

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 21- 22 января пройдет II Открытый чемпионат Беларуси по спортивному зимнему плаванию «Белгарт Минск Опен», в котором примут участие более 200 спортсменов из Беларуси, России, Эстонии, Латвии, Польши, Бельгии, Франции, Австрии. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель РОО «Белорусская федерация закаливания и спортивного зимнего плавания» Владимир Шульган.

Специально для проведения соревнований во льду Свислочи прорезан и оборудован бассейн 25 м на 18 м. Толщина льда в местах распила составила 26 см. Температура воды — всего 2 градуса выше нуля. Прибывшие накануне первые участники его уже опробовали. В течение двух дней в бассейне будут проходить эстафеты, а также заплывы на 25, 50, 100, 200 и 450 м в разных стилях у женщин и мужчин.

Для обеспечения безопасности на чемпионате будут дежурить две машины скорой помощи и врачи Минской городской организации ОСВОД. Для участников оборудованы бани, теплые купели, палатки, раздевалки и теплопушки.

Организаторами чемпионата выступают Белорусская федерация закаливания и спортивного зимнего плавания, Министерство спорта и туризма, Мингориспоком.

Белорусская федерация закаливания и спортивного зимнего плавания в июне 2016 года принята в члены Международной ассоциации зимнего плавания (IWSA). Нынешний чемпионат включен в спортивный календарь этой организации.

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