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18 января 2017, 15:10 | Водные: Плавание | «Прессбол»

Александра Герасименя: В 2017 году хотим узаконить наши отношения с Евгением Цуркиным

Белорусская пловчиха Александра Герасименя рассказала о том, что в 2017 году планирует выйти замуж за пловца мужской национальной сборной Евгения Цуркина.

Белорусская пловчиха Александра <span class=error>Герасименя</span> рассказала о том что в 2017 году планирует выйти замуж за пловца мужской национальной сборной Евгения <span class=error>Цуркина</span>. Увеличить
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Говоря о планах на 2017 год, вы отметили, что ваша главная цель — «утвердиться в личной жизни». Что вы понимаете под данными словами?

Во-первых, узаконить наши отношения с Евгением Цуркиным. Во-вторых, иметь свой дом в материальном плане и домашний очаг в ментальном плане.

А разве сейчас вы с Евгением не живете вместе?

Живем мы на данный момент раздельно, потому что негде жить вместе. Наша новая квартира еще не готова. Но я приезжаю к нему, он приезжает ко мне. Плюс мы все-таки из разных городов.

Насколько отношения на расстоянии для вас сложны?

Я бы не ставила вопрос о сложности отношений. Я понимаю, что таковы обстоятельства на данном этапе и спокойно к этому отношусь. Понятно, что хочется быть больше рядом. Но зато радость от каждой встречи более бурная.

Как Евгений сделал вам предложение и подарил обручальное кольцо?

Почву Евгений подготавливал заранее, спрашивал, намекал. А предложение сделал после длительной разлуки, когда мы не виделись почти три месяца. Я была с дороги, уставшая, и буквально на пороге он подарил кольцо, — цитирует спортсменку naviny.

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