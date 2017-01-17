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17 января 2017, 13:59 | Водные: Плавание | ТАСС

Пятый плавательный бассейн олимпийского формата открыт в Пензенской области

ПЕНЗА, 17 января. /ТАСС/. Полпред ПФО Михаил Бабич в Пензенской области открыл ФОК «Дельфин», пятый в областном центре плавательный бассейн олимпийского формата 50×25 м с трибуной на 600 мест, в новом жилом микрорайоне «Город Спутник», расположенном в селе Засечное Пензенского района.

«Уверен, что в следующем году Всероссийская федерация плавания займется организационными вопросами и проведет в этом олимпийском бассейне эстафету, посвященную первой годовщине работы на базе этого ФОКа специализированной школы олимпийского резерва», — отметил в своем приветственном слове полпред ПФО.

В церемонии открытия приняли участие президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Глава региона отметил, что в Пензенской области уделяется особое внимание занятиям физкультурой и развитию спорта. Только в Пензе теперь работают пять современных физкультурно-спортивных комплексов с бассейнами 50×25 м, предназначенных для подготовки спортсменов и обучения плаванию всех желающих. Особой популярностью пользуется у жителей Пензы бассейн Училища олимпийского резерва под открытым небом в курортной зоне «Ахуны».

С 2012 года в Пензенской области реализуется региональный проект «Учись плавать». Курирует проект Министерство физкультуры и спорта Пензенской области и региональное министерство образования. «В 2016 году научились уверенно держаться на воде 65% пензенских школьников младших классов», — уточнили в пресс-службе правительства Пензенской области.

ФОК «Дельфин» открылся в одном из самых молодых и густонаселенном микрорайоне Пензы — в «Городе Спутнике». По официальным данным, здесь сейчас проживает 13 470 пензенцев.
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