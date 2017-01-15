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15 января 2017, 16:00 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Оргкомитет Кубка чемпионов по плаванию пока планирует этапы в трех городах России

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Оргкомитет Кубка чемпионов по плаванию пока планирует для проведения этапы турнира в Москве, Липецке и Переславле, заявил агентству «Р-Спорт» организатор турнира Евгений Безрученко.

Кубок чемпионов по плаванию является международным соревнованием и проводится на открытой воде.

«У нас пока стопроцентно на 27 мая стоит этап в Москве. Остальное пока планируем: у нас идет Липецк — на 11 июня, на 25-е запланирован старт в Переславле. И в конце июля мы планируем для проведения большое мероприятие в Самаре, совместно с правительство Самарской области», — сказал Безрученко по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Также Безрученко отметил, что изучал возможность привлечения коммерческих стартов в календарь Кубка России. «Я собрал всю информацию, которую у меня просили в ВФП, буду пытаться встретиться и договориться. Меня попросили поговорить от их лица с организаторами коммерческих стартов, чтобы на их основе провести этапы Кубка России. Пока кроме меня и заплыва через Волгу в Ульяновске интереса со стороны организаторов это не встретило. Это связано с другими правилами, чем у коммерческих стартов, более строгими — со стартом с понтона, с финишем. Многие организаторы боятся, что это увеличит бюджет соревнований и отказываются», — добавил он.
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