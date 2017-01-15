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15 января 2017, 15:10 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Безрученко: Новые костюмы значительно увеличат скорость заплывов на открытой воде

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Новые костюмы значительно скажутся на средней скорости в плавании на открытой воде и на массовости заплывов, заявил агентству «Р-Спорт» неоднократный чемпион мира в этом виде спорта Евгений Безрученко.

Новые правила в экипировке пловцов на открытой воде предусматривают использование специального гидрокостюма при температуре воды ниже +20 градусов. При температуре ниже +18 градусов использование такого костюма становится обязательным. Правила вступили в силу с января 2017 года.

«Эти костюмы позволят профессионалу скидывать до 10 секунд на сотне, у профессионала это может быть и больше, и меньше, — сказал Безрученко по телефону. — Это как пробка на воде, неопрен, который разрешен у любителей и триатлонистов. Дает он многое и тепло в том числе. Этот костюм увеличит скорость на очень серьезные секунды. Так что средняя скорость прилично вырастет, и будет больше массовости».

«Большинство любителей, большинство детей-спортсменов боятся холодной воды. Разрешение гидрокостюмов — это большой шаг для развития вида спорта, например, в России», — добавил он.
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