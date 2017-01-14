Баландин признан «Народным любимцем» Казахстана
Спортсменом года, в рамках премии «Народный любимец» в Казахстане, признан олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Большое спасибо за поддержку, я уверен, что в будущем вместе с Вами у нас будет еще больше побед», — сказал Дмитрий Баландин, получая награду.
Напомним, сегодня в столице проходит торжественная церемония вручения премии «Народный любимец».
Как отметили организаторы, нынешняя премия будет вручена в 24 номинациях, таких как: «Учитель года», «Врач года», «Храброе сердце», «Блогер года», «Парламентарий года», «Бизнес года» и других.
Победители премии определялись населением республики путем голосования. Как было сообщено в ходе церемонии награждения, всего в голосовании приняло участие около 300 тысяч казахстанцев.
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