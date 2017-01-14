Баландин признан «Народным любимцем» Казахстана

«Большое спасибо за поддержку, я уверен, что в будущем вместе с Вами у нас будет еще больше побед», — сказал Дмитрий Баландин, получая награду.



Напомним, сегодня в столице проходит торжественная церемония вручения премии «Народный любимец».



Как отметили организаторы, нынешняя премия будет вручена в 24 номинациях, таких как: «Учитель года», «Врач года», «Храброе сердце», «Блогер года», «Парламентарий года», «Бизнес года» и других.



Победители премии определялись населением республики путем голосования. Как было сообщено в ходе церемонии награждения, всего в голосовании приняло участие около 300 тысяч казахстанцев.