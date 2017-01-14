Российские пловцы выступят на трех этапах «Маре Нострум» в 2017 году
Российские пловцы выступят на всех трех этапах «Маре Нострум» в сезоне-2017, заявил главный тренер сборной России Сергей Колмогоров.
Первый этап турнира пройдет в Монако (
«Мы выступим на всех трех этапах “Маре Нострум” в этом сезоне, но не будет так, чтобы
Также Колмогоров отметил, что пловцы уже начали подготовку к сезону, где главным стартом для них будет чемпионат мира в Будапеште.
«Мы уже сейчас находимся на Круглом, бригада (Сергея) Тарасова и (Александра) Немтырева начинает подготовку сезона на Тенерифе, бригада (Андрея) Шишина — в Турции. 1 февраля мы отправляемся на горную подготовку, часть спортсменов — уже в другом составе — останется на Круглом. Уже после зонального чемпионата будет сбор в Хорватии, затем снова соберемся на Круглом, и потом будет квалификационный чемпионат России», — добавил он.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter