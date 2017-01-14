Российские пловцы выступят на трех этапах «Маре Нострум» в 2017 году

Первый этап турнира пройдет в Монако ( 10—11 июня ), второй состоится в Барселоне ( 13—14 июня ), третий в Кане-ан-Руссийон ( 17—18 июня ).

«Мы выступим на всех трех этапах “Маре Нострум” в этом сезоне, но не будет так, чтобы кто-то стартовал на всех трех, максимум на двух. Много спортсменов мы туда не повезем, 6−10 человек, это будут лидеры команды», — сказал Колмогоров по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Также Колмогоров отметил, что пловцы уже начали подготовку к сезону, где главным стартом для них будет чемпионат мира в Будапеште.

«Мы уже сейчас находимся на Круглом, бригада (Сергея) Тарасова и (Александра) Немтырева начинает подготовку сезона на Тенерифе, бригада (Андрея) Шишина — в Турции. 1 февраля мы отправляемся на горную подготовку, часть спортсменов — уже в другом составе — останется на Круглом. Уже после зонального чемпионата будет сбор в Хорватии, затем снова соберемся на Круглом, и потом будет квалификационный чемпионат России», — добавил он.