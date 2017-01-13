Юлия Ефимова: Вредная. Вспыльчивая. Упорная
Героиней «Разговора по пятницам» стала одна из самых обсуждаемых пловчих.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ефимовой всего 24, но кажется — прожиты в спорте три жизни. Три Олимпиады. В Пекине с медалью не сложилось, из Лондона привезла бронзу, из Рио — два серебряных комплекта.
Наверняка выступит и в Токио-2020. Быть может,
Сегодня Юля возвращается в Москву из Израиля. «Отдыхать ездила?» — переспросит читатель. «Нет», — ответим мы. Не отдыхать, а оперироваться. Чтоб стать еще быстрее и прекраснее. Чтоб не изводили постоянные ангины.
Тренироваться отныне будет в России, а не в Америке. Как и ее молодой человек Никита Лобинцев, призер Игр в Пекине и Лондоне.
Проговорив с Юлей два часа, мы теперь ее персональные болельщики на всю жизнь. Такая обаятельная и красивая.
Юля, вперед!
* * *
— Два серебра в Рио — героический результат после той нервотрепки, что предшествовала Олимпиаде. Чем себя дома побаловали?
— Серьгами.
— Цены немалой?
— Не настолько дорогими. Просто не каждый день покупаешь золотые сережки. Еще туфельки купила, давно такие хотела.
— Наверняка с удовольствием спрыгнули с диеты.
— А у меня нет жесткой диеты. Сладкое обожаю.
— К утру остались крошки?
— За два дня справились!
— Любите готовить?
— Этот торт — мой фирменный. Свой рецепт, сплошной эксперимент —
— Сколько надо отдыхать после такой Олимпиады?
— У меня каникул не было. Вернулась из Рио, сразу поехала по этапам….
— Вы о Кубке мира?
— Ну да. Дальше переезд из Америки в Россию. Сбор чемоданов — это же отдыхом не считается? Хотя бы недельку хочется полежать на пляже, отключив телефон. А вместо этого суета. В 2015-м отпуск тоже сорвался. После чемпионата мира в Казани собрались с Никитой в Канкун, билеты купили, оплатили гостиницу. Но
— Может, еще доберетесь до Канкуна. Город того стоит.
— А я уже была. Аркадий Вятчанин там свадьбу справлял. Место классное, вы правы. Берег невероятный, пещеры, деревушки майя, пирамиды… Съездим!
— Звонит вам Вятчанин, приглашает на свадьбу: «Юля, приезжай в Мексику»?
— Они давно запланировали. А расписались за год до этого, но времени на свадьбу не было. То один город выбирали, то другой, то круиз… Затем решили — Мексика. Вышло здорово.
— Только гостей собрать непросто.
—
— На Олимпиаде какое серебро далось тяжелее?
— В эмоциональном плане? «Сотня». А двести — дистанция, которую нужно тренировать долго, нарабатывать выносливость. Вот сейчас могу встать и проплыть «полтинник» — это будет близко к мировому результату. В десятке. На «сотне» — сложнее….
— А на двухсотметровке?
— Не доплыву.
— Вот так фокус.
— Шучу. Доплыву, конечно. Вопрос — с каким временем.
— Дэвид Сало, уже перестав вас тренировать, писал в Рио письма. О чем?
— Подбадривал. «Не переживай, это все политические игры…» Прислал раскладку, как плыть. Он верил, что выиграю стометровку. Но не видел, в каких условиях я готовилась, пока не допустили на Игры. Даже бассейна нормального не было! Не знаю, как
— Помогла раскладка?
— 150 метров плыла по ней, последние 50 — на
— Владимир Сальников говорил про самый знаменитый свой олимпийский заплыв: «Надо было бы проплыть еще метр — я бы утонул».
— Мне очень часто так кажется. Ты счастлив, что бортик здесь, а не дальше. Случается, тебя не хватает, когда остается 20 метров. Руки уже не слушают, про технику забываешь, делаешь судорожные движения — лишь бы доплыть.
— В Рио вас освистывали. Помните, как услышали в первый раз?
— В предварительном заплыве и в полуфинале ничего не замечала.
— От соперниц тоже всякого наслушались?
— В лицо мне ничего не говорили. Ни Лилли Кинг, ни Рута Мейлутите. Просто отводили глаза. Осенью на этапах Кубка мира опасалась, что вновь начнется истерия. Но принимали совершенно иначе — и зрители, и спортсмены.
— Даже Кинг с Мейлутите?
— Их там не было. Приезжала Кэти Мейли, которая в Рио завоевала бронзу на «сотне». Поначалу сторонилась, потом разговорились, оттаяла. Правда, зарубежные компании не скрывают: «Мы хотели заключить контракт, но сами понимаете — политика. Не имеем права с русскими дело иметь».
— В Рио вас ждало еще одно приключение. С туалетом.
— Вы и об этом знаете? Неприятности начались с полуфинала. В моей шапочке запретили плыть, спонсор другую не подготовил. Надо, чтоб логотип находился не сбоку, а спереди. Перебираю запасные, у меня их штуки
— Нашли?
— «Шлем». Новая модель, от стандартной шапочки сильно отличается. Неудобная, но мне уже плевать, главное — пробиться в финал. Дальше новая напасть. Иду в раздевалку надеть гидрокостюм, заглядываю в туалет. Защелка так западает — не могу открыть! Рядом тоже никого!
— Тридцать три несчастья.
—
— Долго просидели?
— Минут пятнадцать. На флажке успела на старт.
— Неприятности вас преследуют. Было
— Сумки не прилетали, не в чем было выступать. Хорошо, если ты с командой —
— Клали бы купальник в ручную кладь.
— В последнее время так и делаю. Был еще случай на чемпионате мира в Барселоне. Выигрываю 200 метров брассом. На следующий день — «полтинник». Вечером мой молодой человек сообщает по телефону, что мы расстаемся.
— Ого.
— Меня одну поселили, не с кем ни поделиться, ни поговорить. Обидно! Я с человеком два года, и он не в состоянии понять: зачем мне сейчас такие переживания? Почему не мог подождать пару дней?
— Действительно, странно. Он пловец?
— Да. Не такой популярный. Это ревность была. Я побеждаю — все вокруг меня ходят, обнимают, поздравляют… Уснуть после звонка не могла. До четырех утра ворочалась, скоро подъем. На соревнованиях к алкоголю не прикасаюсь, но тут понимаю: другого способа нет. В
— Тоже неплохо.
— Не люблю его. Но куда деваться? Открываю бутылку, оно
— С ума сойти.
— Ну смешно же? Надеюсь, дети не примут как руководство к действию эту историю.
* * *
— Мы слышали, в Рио вы спали по четыре часа в день.
— До Олимпиады — тоже.
— Как выступать в таком состоянии?
— Настолько привыкла, что перестала замечать.
— Во сне дни перед Олимпиадой возвращаются? Ужасы — «не допустили»?
— Вот с этим все хорошо. Второй раз такое я бы не пережила!
— В Пекине и Лондоне тоже не спалось?
— На всех серьезных соревнованиях. Нервничаешь, ворочаешься… Если заснуть удается, просыпаешься оттого, что зубы стиснуты, вся скрючена, расслабиться не можешь.
— В Пекине вы остались без медали
— Вряд ли дело в ней. Это
— Звучало зловеще: «Температура сорок, осложнение на почки…».
— Так переболела за три месяца до Олимпиады. А в Пекине выступила хорошо — улучшила свой же результат.
— Но в 16 лет четвертое место восприняли как трагедию?
— Я же страшная максималистка. Сейчас стала сдержаннее. А раньше реагировала как ребенок — не купили игрушку! Мои слезы все бассейны помнят!
— Тренер, Ирина Вятчанина, утешала?
— Да если б утешала, подбадривала, может, и не было бы слез. У нас же все иначе, только крик: неужели весь мир меня так ненавидит?! Самое обидное, что могла быть второй, но в финале слетели очки! Впервые в жизни!
— Ужас.
— Думаю — вылезу и заново стартану. Тут же доходит, что это Олимпиада, надо плыть, бортика не вижу… Проиграла одну или две сотые. Вот и случилась истерика.
— Произошло бы такое сегодня, тоже растерялись бы?
— Сегодня мне это помешает, но я соберусь. Знаю, что делать. А тогда жутко перепугалась.
— Еще одна цитата Вятчаниной: «Лондонская Олимпиада должна была стать стопроцентно Юлькиной. И “сотня”, и двести. Поэтому радоваться бронзе, выдранной на характере, я не могла». У вас такие же ощущения?
— Это русский подход — «не могу радоваться любой медали, кроме золота». Как раз то, о чем я говорила. К тому моменту я уже год тренировалась в Америке у Дэвида Сало. Начал меняться менталитет. Все стало в радость — любая тренировка! Я хожу, улыбаясь! Тут меня заставляют явиться на последний сбор, и начинается долбежка: «Ты американизированная. Неужели не понимаешь, что нельзя готовиться к соревнованиям и смеяться? Нельзя с улыбкой ходить! Ты должна быть злая!».
— Зомбировали?
— Вот именно. Да еще дождь в Англии изо дня в день. Мы живем в
— Это мы в курсе.
— Я считаю, надо успокаивать, а не нагнетать. Иначе с ума сойдешь! Перегоришь! А я попала в самое пекло. Поэтому не люблю сборы в команде перед соревнованиями. Приезжают начальники, тренеры, начинают
— А у вас еще аллергия.
— На фоне всего этого. Я пожаловалась — никакой реакции. Когда перебрались в Олимпийскую деревню, вкололи тавегил. Он разрешен.
— Но с побочными эффектами.
— Вот! Клонит в сон. Прихожу в бассейн и вместо того, чтоб разминаться, присаживаюсь на бортик. Дремлю. А главное, продолжаю опухать. Сыпь на ногах, руках, ходила и чесалась. Все разрешенные лекарства перепробовали — ничего не помогает. Надо решать, что делать дальше.
— Что?
— Есть хороший препарат, но он в списке запрещенных. Начали писать, просить, чтоб мне позволили его принять, сделали терапевтическое исключение. Пришел отказ. Наши говорят — хотя бы взгляните! Потому что вы будете отвечать за жизнь человека, если вдруг случится отек Квинке. Лишь тогда дали добро. Одного укола хватило, чтоб забыла об аллергии. Когда врачи приезжали с проверкой, показывала на телефоне фотографии, какой опухшей я была.
—
— Ладно бронза! Я личный рекорд перекрыла на две секунды! Просто не повезло — другие девочки тоже улучшили свои результаты.
* * *
— Многие пловцы сталкивались с воровством. Даже плавки таскают. С вами случалось?
— И шапочки воровали, и очки… Может, волонтеры или фанаты — как сувенир. А может, соперники навредить старались. За руку никого не ловила.
— Серьезных потерь не было?
— Кошелек на соревнования не беру, он не нужен. А вот в Москве, в «Олимпийском», однажды стащили золото. Цепочка, крестик, иконка, колечко «спаси и сохрани»… Всё вычистили!
— Где лежало?
— В шкафчике, под замком. Открываю — рюкзак на месте, золота нет. Причем не я одна пострадала. Скорее всего, сработал не спортсмен. Рюкзак ношу с собой, в бассейне ставлю на бортик. Чтоб могла видеть. Либо папа присматривает.
— У футболистов есть нелюбимые стадионы. А у пловцов — бассейны?
— Вода везде одинаковая. На соревнованиях ее состав контролируют — если с хлоркой, допустим, переборщат. В глубоком бассейне плывешь чуточку быстрее, потому что плотность воды выше. Но вообще на такие вещи внимания не обращаю. Единственное место, куда неохота возвращаться — Китай.
— Почему?
— Китайцы — злые. Грязные. Невоспитанные. На дорожке, пока идет разминка, никому не уступают, прут буром прямо по тебе. Если заденут, не извиняются. Сколько раз
— Зацепил вас в воде?
— Да. С той поры стараюсь не пересекаться с ним на разминке.
— Китаянки такие же?
— Абсолютно. Особенно больно, когда попадают по очкам. Раньше я отказывалась от этапа Кубка мира в Пекине, но в 2016-м
— Ну и как?
— Прикольно. Но народу многовато.
— В январе 2014-го стало известно о вашей дисквалификации. Помните, где нагнала новость?
— Ночью, в аэропорту, 2 или 3 января. Летела из Франции в Америку, в Москве пересадка. Самолет задержался. Говорю сотрудникам авиакомпании, что не по своей вине к трапу опоздала. В ответ: «Ближайшие рейсы завтра или из другого аэропорта». Размышляю, что делать. Тут звонок.
— Чей?
— Сальникова. Я как стояла с сумками, так и плюхнулась на пол. Села и рыдаю. Настоящая истерика. Не могла понять: как такое возможно, кто подставил? Люди вокруг столпились. Девушка
— Вы возвращали медали, призовые. Технически это как делается?
— Собираешь и отдаешь. Мне надо было вернуть награды за парочку этапов Кубка мира и чемпионат Европы-2013. Там случилась накладка — мою золотую медаль за «полтинник» брассом организаторы вручили Володе Морозову, который выиграл эту же дистанцию кролем. Мы посмеялись, дескать, поменяем. Но Володя потом ее не нашел. А когда возвращала, возникли вопросы: «Не та медаль!» Я объяснила ситуацию. Дальше не мои проблемы.
— Призовые отдавать еще обиднее?
— Их выплатить не успели.
— Вас тогда сняли со всех ставок. На что жили?
— Были
* * *
— В
— Спарринги на высочайшем уровне. Интереснейшие тренировки. Все очень легко и эмоционально. Дэвид мыслит
— Вот это дорогого стоит.
— Здесь я затюканная ходила. Слышала одно: «Все плохо, плохо…» Улучшала результат — все равно недостаточно. На первой тренировке у Дэвида
— Что же?
— Прячешься от тренера! Боишься подойти! А когда наконец подходишь, на тебя начинают орать. Вот и к Дэвиду иду, глаза в пол. Словно меня палкой били. Выдавливаю: «Извините, что так проплыла». Тут замечаю, как меняется его взгляд: «Что стряслось?» — «Я же не смогла…» — «Все нормально. Мы просто тренируемся!» Когда второй раз сцена повторилась, Дэвид заинтересовался: «Что ж с тобой в России делали?» И я расслабилась. Тебя постоянно хвалят, эмоции положительные. На меня ни разу не повысили голос, не отругали. Как бы ни устала в бассейне, заряжаешься позитивом. Во всем нестандартный подход.
— А конкретнее?
— Начнем с того, что в день одна тренировка. Я узнала — думала, меня разыгрывают. Но у этой тренировки объем нагрузок будь здоров. Ты еле вылезаешь из воды! Все построено на соотношении скорость — дистанция. С ластами, без ласт, с лопатками и без… Максимальная отдача. Разные отрезки разбавляются самыми невероятными упражнениями.
— Какими?
— Берем
— Зато в России отношения с Вятчаниной были такие, что всерьез собирались бросать спорт.
— Собиралась. Перед пекинской Олимпиадой.
— Что ж за конфликт приключился?
— С тринадцати лет, как попала к ней, слышала: «Ты еще маленькая, права голоса не имеешь, должна беспрекословно выполнять то, что говорит тренер». Стукнуло восемнадцать — ничего не изменилось. Те же сумасшедшие тренировочные объемы. До хруста костей! Ощущение — будто упал с шестого этажа, разбил себе все. А наутро разбиваться нужно снова. Сплошные запреты. Не отпускали на выходные домой, хотя из Таганрога до Волгодонска на машине часов пять. Когда жила в Америке, и то чаще родителей навещала! Вятчанина никогда не хвалила, только ругала и осыпала упреками. После очередного скандала знакомый доктор предложил поискать другого тренера. У меня первая мысль: «Да вы что! Я же не поплыву…».
— Почему?
— Нам с детства внушали: «Нельзя менять тренера! Если уйдешь — о победах забудь». С возрастом осознала — это не так. Когда в прошлом году сотрудничество с Дэвидом подошло к концу, сильно расстроилась. А он сказал: «Не переживай! Ты поплывешь у любого тренера!» Мне, кстати, еще одна его фраза запомнилась.
— Какая?
— «Успехи Ефимовой — прежде всего ее заслуга. Я лишь немножко ей помог». Похожие слова говорил, когда побеждали другие его ученики. Наши тренеры обычно рассуждают иначе: «Это я вылепил из тебя чемпиона! Я — гений, ты — никто…».
— Была в отношениях с Ириной Германовной последняя капля?
— Нет. Просто накопилось. В
— В конверте?
— По электронной почте. Из Калифорнии. Рассказывал о своих делах, а внизу приписал: «Мой тренер Дэвид Сало предлагает тебе работать в его группе». Это письмо — подарок судьбы.
— Примирение с Вятчаниной состоялось?
— Ирина Германовна — очень тяжелый человек. Периодически в ее интервью проскакивают странные высказывания. То я молодец, то
— После Рио звонила вам?
— Нет. У нас не такие близкие отношения.
* * *
— Чего вам больше всего не хватает из того, к чему привыкли в Америке?
— Улыбок на улице, дружелюбной атмосферы. Пробежек вдоль океана.
— Босиком?
— Могла и в кроссовках по набережной. Но лучше без них. Надела наушники, врубила музыку — и в купальнике по песку кросс на часок. Класс! Скучаю по мексиканским ресторанчикам, в Калифорнии они на каждом шагу. Еще не хватает авокадо.
— Вот этого добра в Москве навалом.
— Авокадо, которые продают здесь и там, по вкусу — небо и земля. То же самое с апельсинами. В России у меня на них аллергия. В Штатах — нет. Интересно, как с креветками будет. До отъезда в Америку была к ним равнодушна.
— Там прониклись?
— Да. Но заметила: покупаю в обычном супермаркете за шесть долларов — появляется сыпь. Если в лавке «Здоровое питание», где органические продукты, — все нормально. Стоят долларов на десять дороже. Эти креветки, наверное, ничем не обрабатывают.
— Биатлонист Максим Цветков жаловался, что на этапе Кубка мира в США вместо пасты, риса кормили сэндвичами да сосисками.
— Это куда ж его
— Например?
— Индейку на День благодарения. Сама сделала клюквенный соус. Думала, намучаюсь, — оказалось, совсем несложно. А на гарнир — пюре из батата, сладкой картошки. Запекать ее принято с маршмеллоу, но я решила, что это перебор. Лучше зелень добавить. Американские гости были в восторге.
— В Азии через рискованные кулинарные эксперименты проходили?
— Хотела в Пекине жареных скорпионов попробовать, но до улицы Ванфуцзин, где торгуют всякой снедью, с подружками не дошли. Зато собаку и змею уже ела.
— В Корее?
— В Волгодонске.
— О господи.
— В середине 90-х на нашу семью свалилось много испытаний. Денег на говядину или курицу не было. По соседству проживали корейцы, предложили собачатину. Мама из нее котлет нажарила, суп сварила. Я понятия не имела, что это за мясо. И слава богу!
— Сколько вам было?
— Лет восемь. Годы спустя заговорили о корейской кухне, папа спокойно произнес: «Да ели мы собаку. Ты была маленькая, за обе щеки уплетала…» У меня глаза на лоб: «Когда?!»
— Змеей тоже корейцы угостили?
— Нет. С папой были на рыбалке. В сачок с уловом заползла змея, наелась и застряла. Не ждать же, когда похудеет и отправится восвояси, — рыба за это время стухнет.
— Логично.
— Отрубили змее голову. Мама не растерялась: «Давайте приготовлю. Не пропадать же…» Сняла шкурку, распотрошила, пожарила.
— Вкусно?
— Напоминает рыбу. А когда еще в Грозном жили, брат смастерил кормушечку и отлавливал голубей. Это было перед самой войной. Ни денег, ни продуктов. Отец
— В Грозном с реальной опасностью столкнулись?
— Знаю об этом опять же со слов родителей. На них часто наводили оружие.
— Семья сразу покинула Грозный?
— Нет. Ехать было некуда. Оставались там еще около года. Пока
— С тех пор в Чечне были?
— Ни разу. Знаю, сейчас там все изменилось. Очень хочу слетать, посмотреть.
— А что за маньяк гонялся за вами в Таганроге?
— Вы слышали про «бермудский треугольник» Ростов — Шахты — Таганрог?
— Нет. Но в курсе, что Шахты — родина Чикатило.
—
— Догнал?
— Бог миловал. Бегали мы быстро. Однажды даже днем удирать пришлось, уж не знаю, тот же мужик за нами гнался или другой. Сказали тренеру, она совет дала: «Рюкзаки снимите, будете махать — маньяк испугается…» В дальнейшем нас из бассейна провожали ребята.
* * *
— Тимур — сводный брат?
— От первого брака мамы. Но я всегда считала его родным. Тимуру 34, последние лет шесть живет в Сиднее. Закончил магистратуру, работает программистом.
— В гости выбирались?
— Один раз, в 2011-м. Забила на всё и улетела встречать Новый год. Целый месяц там провела. Страна изумительная, природа фантастическая. Идешь по городу и внезапно попадаешь в джунгли, где легко найти себе на голову приключения.
— Какие нашли вы?
— От пиявок с братом убегали.
— Романтично.
— Мы про них знать не знали. Гуляли по лесу, затем я в тенек села, он к речке спустился. Сказал на прощание: «Если что — зови!» Вдруг на джинсах обнаружила
— А он?
— Выругался: «Вот дура! Думал, на тебя тигр напал…» Двинулись вниз. Этих тварей все больше, стоят на хвостах вдоль тропы и ждут, к кому прилепиться. Потом почувствовала жжение в районе голени. Со мной началась истерика. Джинсы модные, с дырками, я еще сильнее их разорвала, пытаясь понять источник боли. Никого не увидела, на ноге — краснота, будто обожглась. Тут мужичок навстречу, явно из местных. Показала след от укуса: «Что это?» — «Пиявки. Соль нужна…».
— Зачем?
— Если посыпать — сразу отвалятся. А я, как назло, утром вытащила из сумки солонку. Раньше всегда таскала с собой.
— Вопрос тот же — зачем?
— Удобно. Я кукурузу люблю. Купила на улице — посолила. Плюс жирное пятно можно вывести с помощью соли… Услышав про пиявок, мы рванули домой. Знакомые же в этом лесу бродили до вечера. Когда пришли, на ногах живого места не было! Все искусано! Тимур воскликнул: «Юля, хорошо, что ты паникерша. А то бы сейчас такие же были…».
— Заглядывали вы и на Барбадос, и на Гавайи. Самое интересное, что увидели?
— На Барбадосе наблюдали с Никитой, как рождаются черепашки. Вылупляются из яиц — и сразу в воду ползут. На Гавайях занимались серфингом.
— Никита вас на доску поставил?
— Это я его поставила! Кататься не умел, даже не пробовал. А я с детства мечтала освоить серфинг. В Австралии с братом первым делом купили доску для новичков. Хотели инструктора взять, но передумали.
— Почему?
— Знающие люди объяснили: уроки сводятся к одному — как правильно грести. Мне для этого инструктор не требовался. Тем более за 150 долларов. Так что в серфинге я самоучка. Пару раз шмякнулась, чуть шею себе не свернула. Но когда волну поймаешь, забываешь обо всем. Эх, полтора года уже к доске не прикасалась!
— Что так?
— До Олимпиады рисковать не хотелось. Вдруг травма? А потом рецидив гнойной ангины, антибиотики. Тут не до серфинга.
— Еще какие экстремальные забавы пробовали?
— На сноуборде каталась, с парашютом прыгала… Остался воздушный шар. Один раз купили билеты, приехали — подвела погода.
— Это где?
— В
— С парашютом где прыгали?
— В
— Кто еще с вами был?
— Подруга, Никита и Саша Сухоруков. Все — первый раз.
— Ощущения?
— Восторг! Минута и десять секунд — свободного падения! Теперь мечтаю без инструктора прыгнуть, одной в небе покувыркаться.
— Что для этого нужно?
— Совершить еще два прыжка в тандеме, пройти курс тренировок в аэротрубе и получить лицензию.
— Не страшно?
—
* * *
— Юнна Мориц после Рио посвятила вам стихотворение «Зверинец». Хоть строчка запомнилась?
— «А русская девочка их раздражает улыбкой, плывя за своим серебром олимпийскою рыбкой…» Текст сохранила на телефон, месяц назад перечитывала. Мы не знакомы, но зашла на ее страничку в Facebook, где было опубликовано стихотворение, поблагодарила.
— Поклонники вам стихи посвящали?
— Шуточные, коротенькие. Никита
— А вы?
— Почему нет? Но мне нужен помощник. В одиночку такой объем точно не осилю.
— Вы знаете Лобинцева
— О таких вещах в интервью не говорю.
— Хотя бы ответьте, сколько лет вы уже вместе?
— Почти три года.
— Знаменитый режиссер Сергей Соловьев однажды изрек: «Я слаб, ленив и малодушен». Вы найдете три слова, чтоб так же,
— Вредная. Вспыльчивая. Упорная.
— А Никита?
— Спокойный. Уверенный. Очень заботливый. За эти годы мы пропитались черточками друг друга. Я теперь мягче, уравновешеннее. Никита, наоборот, стал более эмоциональным, взрывным. Взять хотя бы историю с парашютом. Раньше едва ли это пришло ему в голову. Затея в моем духе.
— В чем ваша вредность проявляется?
— У меня вообще тяжелый характер. Могу накричать, психануть не по делу.
— Никита готов, как и вы, подписаться на следующий олимпийский цикл?
— Он планировал после Рио закончить. Но сейчас уже тренируется, хочет выступить на Олимпиаде в 2020-м. Для меня же золото Токио — главная цель.
— Реально?
— В ближайшее время определимся с тренером, и закипит работа. Все остальное у меня есть. Надеюсь, к России на этих Играх будет другое отношение.
- BMW X4 за Рио продавали долго?
— Месяца четыре. Не ожидала, что настолько затянется. Поначалу интерес был, но попался
— С концами?
— Да. На звонки не отвечал. А я понимала: чем дольше автомобиль простаивает, тем ниже цена. И уже не важно, олимпийский он или нет. В итоге деньги получила не совсем те, на которые рассчитывала.
— Когда бежали в наушниках вдоль океана, какую музыку слушали?
— «Ленинград», «Би-2», «Любэ»… Лет пять назад в сборной появилась традиция. Перед стартом эстафеты встаем с девочками в круг, кладем руки на плечи друг другу и поем «Комбат».
— Чья идея?
— Моя. У «Любэ» много душевных песен, но эта — особенная. «За нами Россия, Москва и Арбат…» Пробирает.
— Знакомы с Николаем Расторгуевым?
— Нет.
— С музыкой разобрались. Фильмы какие предпочитаете?
— Комедии. Драм в жизни хватает. Люблю старое доброе кино с Адриано Челентано, Пьером Ришаром… «Ванильное небо» с Томом Крузом — тоже отличный фильм. Вышел в 2001-м, но посмотрела недавно.
— Яне Егорян после Рио предлагали сниматься в кино. А вам?
— Никогда. Да и сомневаюсь, что у меня получится. Каждый должен заниматься своим делом.
— Про Карелина, Хоркину и Александра Попова сняли фильм «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». Если б кино снимали про вас, кого бы утвердили на эту роль?
— Российских актрис я плохо знаю… Может, Дженнифер Лопес? Ха!
—
— Какая разница? Если надо — побуду дублером.
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