Юлия Ефимова: Вредная. Вспыльчивая. Упорная

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Ефимовой всего 24, но кажется — прожиты в спорте три жизни. Три Олимпиады. В Пекине с медалью не сложилось, из Лондона привезла бронзу, из Рио — два серебряных комплекта.

Наверняка выступит и в Токио-2020. Быть может, станет-таки олимпийской чемпионкой. К самой главной медали подбирается постепенно.

Сегодня Юля возвращается в Москву из Израиля. «Отдыхать ездила?» — переспросит читатель. «Нет», — ответим мы. Не отдыхать, а оперироваться. Чтоб стать еще быстрее и прекраснее. Чтоб не изводили постоянные ангины.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPISTFEAiin/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Dead Sea ???????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Yuliya Efimova (@pryanya93) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-11T15:40:58+00:00">Jan 11, 2017 at 7:40am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Тренироваться отныне будет в России, а не в Америке. Как и ее молодой человек Никита Лобинцев, призер Игр в Пекине и Лондоне.

Проговорив с Юлей два часа, мы теперь ее персональные болельщики на всю жизнь. Такая обаятельная и красивая.

Юля, вперед!

* * *

— Два серебра в Рио — героический результат после той нервотрепки, что предшествовала Олимпиаде. Чем себя дома побаловали?

— Серьгами.

— Цены немалой?

— Не настолько дорогими. Просто не каждый день покупаешь золотые сережки. Еще туфельки купила, давно такие хотела.

— Наверняка с удовольствием спрыгнули с диеты.

— А у меня нет жесткой диеты. Сладкое обожаю. Как-то на день рождения Никиты испекла огромный торт. Собирались много друзей пригласить. Но праздновать он передумал: «Не хочу никого звать, отметим вдвоем». Поглядела я на этот торт….

— К утру остались крошки?

— За два дня справились!

— Любите готовить?

— Этот торт — мой фирменный. Свой рецепт, сплошной эксперимент — что-то между тирамису и фруктовым, с бананами.

— Сколько надо отдыхать после такой Олимпиады?

— У меня каникул не было. Вернулась из Рио, сразу поехала по этапам….

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:54.861111111111114% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BBNZYy3pZxF/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#olympicgames #roadtorio #rio2016 #trojans #speedo ??✌?️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Yuliya Efimova (@pryanya93) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-01-31T15:59:36+00:00">Jan 31, 2016 at 7:59am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Вы о Кубке мира?

— Ну да. Дальше переезд из Америки в Россию. Сбор чемоданов — это же отдыхом не считается? Хотя бы недельку хочется полежать на пляже, отключив телефон. А вместо этого суета. В 2015-м отпуск тоже сорвался. После чемпионата мира в Казани собрались с Никитой в Канкун, билеты купили, оплатили гостиницу. Но из-за травмы плеча он улетел на операцию в Германию.

— Может, еще доберетесь до Канкуна. Город того стоит.

— А я уже была. Аркадий Вятчанин там свадьбу справлял. Место классное, вы правы. Берег невероятный, пещеры, деревушки майя, пирамиды… Съездим!

— Звонит вам Вятчанин, приглашает на свадьбу: «Юля, приезжай в Мексику»?

— Они давно запланировали. А расписались за год до этого, но времени на свадьбу не было. То один город выбирали, то другой, то круиз… Затем решили — Мексика. Вышло здорово.

— Только гостей собрать непросто.

— Я-то в Америке жила, мне недалеко. Хотя в те дни как раз находилась в России. Ладно, отвечаю, прилечу. Мне вообще путешествия в радость, я очень легкая на подъем.

— На Олимпиаде какое серебро далось тяжелее?

— В эмоциональном плане? «Сотня». А двести — дистанция, которую нужно тренировать долго, нарабатывать выносливость. Вот сейчас могу встать и проплыть «полтинник» — это будет близко к мировому результату. В десятке. На «сотне» — сложнее….

— А на двухсотметровке?

— Не доплыву.

— Вот так фокус.

— Шучу. Доплыву, конечно. Вопрос — с каким временем.

— Дэвид Сало, уже перестав вас тренировать, писал в Рио письма. О чем?

— Подбадривал. «Не переживай, это все политические игры…» Прислал раскладку, как плыть. Он верил, что выиграю стометровку. Но не видел, в каких условиях я готовилась, пока не допустили на Игры. Даже бассейна нормального не было! Не знаю, как что-то удалось с тем состоянием и тренировками. Исключительно на злости и желании. Однажды поймала себя на мысли: «Р-раз! А плывется-то неплохо!» На предварительной «сотне» поняла окончательно — буду бороться за медали.

— Помогла раскладка?

— 150 метров плыла по ней, последние 50 — на морально-волевых. Я умирала в тот момент! Выносливости не хватило. Когда приплыла второй, да с приличным временем — была поражена.

— Владимир Сальников говорил про самый знаменитый свой олимпийский заплыв: «Надо было бы проплыть еще метр — я бы утонул».

— Мне очень часто так кажется. Ты счастлив, что бортик здесь, а не дальше. Случается, тебя не хватает, когда остается 20 метров. Руки уже не слушают, про технику забываешь, делаешь судорожные движения — лишь бы доплыть.

— В Рио вас освистывали. Помните, как услышали в первый раз?

— В предварительном заплыве и в полуфинале ничего не замечала. Кто-то перед финалом сказал, я прислушалась — надо же, в самом деле! Думаю: неужели весь мир меня так ненавидит?! Это помогло собраться: «Сейчас я вам покажу!».

— От соперниц тоже всякого наслушались?

— В лицо мне ничего не говорили. Ни Лилли Кинг, ни Рута Мейлутите. Просто отводили глаза. Осенью на этапах Кубка мира опасалась, что вновь начнется истерия. Но принимали совершенно иначе — и зрители, и спортсмены.

— Даже Кинг с Мейлутите?

— Их там не было. Приезжала Кэти Мейли, которая в Рио завоевала бронзу на «сотне». Поначалу сторонилась, потом разговорились, оттаяла. Правда, зарубежные компании не скрывают: «Мы хотели заключить контракт, но сами понимаете — политика. Не имеем права с русскими дело иметь».

— В Рио вас ждало еще одно приключение. С туалетом.

— Вы и об этом знаете? Неприятности начались с полуфинала. В моей шапочке запретили плыть, спонсор другую не подготовил. Надо, чтоб логотип находился не сбоку, а спереди. Перебираю запасные, у меня их штуки три-четыре. Все — одинаковые! Кричу: «Дайте хоть что-нибудь! ».

— Нашли?

— «Шлем». Новая модель, от стандартной шапочки сильно отличается. Неудобная, но мне уже плевать, главное — пробиться в финал. Дальше новая напасть. Иду в раздевалку надеть гидрокостюм, заглядываю в туалет. Защелка так западает — не могу открыть! Рядом тоже никого!

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.361111111111114% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BIkzzClAuzM/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Miami?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Yuliya Efimova (@pryanya93) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-08-01T17:52:40+00:00">Aug 1, 2016 at 10:52am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Тридцать три несчастья.

— Стою-стою, времени в обрез. Паника началась. Так эту дверь дергаю, эдак… Случайно кто-то появился — вместе замок расковыряли. Выскочила, папа кричит: неужели весь мир меня так ненавидит?! raquo;.

— Долго просидели?

— Минут пятнадцать. На флажке успела на старт.

— Неприятности вас преследуют. Было что-то нелепее щеколды в туалете?

— Сумки не прилетали, не в чем было выступать. Хорошо, если ты с командой — кто-то выручит. У меня постоянно багаж теряется!

— Клали бы купальник в ручную кладь.

— В последнее время так и делаю. Был еще случай на чемпионате мира в Барселоне. Выигрываю 200 метров брассом. На следующий день — «полтинник». Вечером мой молодой человек сообщает по телефону, что мы расстаемся.

— Ого.

— Меня одну поселили, не с кем ни поделиться, ни поговорить. Обидно! Я с человеком два года, и он не в состоянии понять: зачем мне сейчас такие переживания? Почему не мог подождать пару дней?

— Действительно, странно. Он пловец?

— Да. Не такой популярный. Это ревность была. Я побеждаю — все вокруг меня ходят, обнимают, поздравляют… Уснуть после звонка не могла. До четырех утра ворочалась, скоро подъем. На соревнованиях к алкоголю не прикасаюсь, но тут понимаю: другого способа нет. В мини-баре ни вина, ни шампанского. Только пиво.

— Тоже неплохо.

— Не люблю его. Но куда деваться? Открываю бутылку, оно горькое-прегорькое. Выпила — и вырубилась. Через полтора часа просыпаюсь — мне плохо, тошнит. Сразу мысль: «Наверное, пиво паленое». Иду на квалификацию, папе жалуюсь — доплыть бы, сонная, мутит… Отвечает: «Забудь обо всем. Главное — квалифицироваться!» Плыву — и бью рекорд мира!

— С ума сойти.

— Ну смешно же? Надеюсь, дети не примут как руководство к действию эту историю.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BJYgNJ7gOZa/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Beautiful Rio???</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Yuliya Efimova (@pryanya93) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-08-21T19:41:59+00:00">Aug 21, 2016 at 12:41pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

* * *

— Мы слышали, в Рио вы спали по четыре часа в день.

— До Олимпиады — тоже.

— Как выступать в таком состоянии?

— Настолько привыкла, что перестала замечать.

— Во сне дни перед Олимпиадой возвращаются? Ужасы — «не допустили»?

— Вот с этим все хорошо. Второй раз такое я бы не пережила!

— В Пекине и Лондоне тоже не спалось?

— На всех серьезных соревнованиях. Нервничаешь, ворочаешься… Если заснуть удается, просыпаешься оттого, что зубы стиснуты, вся скрючена, расслабиться не можешь.

— В Пекине вы остались без медали из-за ангины?

— Вряд ли дело в ней. Это почему-то тренер мой так решила.

— Звучало зловеще: «Температура сорок, осложнение на почки…».

— Так переболела за три месяца до Олимпиады. А в Пекине выступила хорошо — улучшила свой же результат.

— Но в 16 лет четвертое место восприняли как трагедию?

— Я же страшная максималистка. Сейчас стала сдержаннее. А раньше реагировала как ребенок — не купили игрушку! Мои слезы все бассейны помнят!

— Тренер, Ирина Вятчанина, утешала?

— Да если б утешала, подбадривала, может, и не было бы слез. У нас же все иначе, только крик: неужели весь мир меня так ненавидит?! Самое обидное, что могла быть второй, но в финале слетели очки! Впервые в жизни!

— Ужас.

— Думаю — вылезу и заново стартану. Тут же доходит, что это Олимпиада, надо плыть, бортика не вижу… Проиграла одну или две сотые. Вот и случилась истерика.

— Произошло бы такое сегодня, тоже растерялись бы?

— Сегодня мне это помешает, но я соберусь. Знаю, что делать. А тогда жутко перепугалась.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:58.05555555555556% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BJtUittANhW/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Berlin?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Yuliya Efimova (@pryanya93) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-08-29T21:44:07+00:00">Aug 29, 2016 at 2:44pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Еще одна цитата Вятчаниной: «Лондонская Олимпиада должна была стать стопроцентно Юлькиной. И “сотня”, и двести. Поэтому радоваться бронзе, выдранной на характере, я не могла». У вас такие же ощущения?

— Это русский подход — «не могу радоваться любой медали, кроме золота». Как раз то, о чем я говорила. К тому моменту я уже год тренировалась в Америке у Дэвида Сало. Начал меняться менталитет. Все стало в радость — любая тренировка! Я хожу, улыбаясь! Тут меня заставляют явиться на последний сбор, и начинается долбежка: «Ты американизированная. Неужели не понимаешь, что нельзя готовиться к соревнованиям и смеяться? Нельзя с улыбкой ходить! Ты должна быть злая!».

— Зомбировали?

— Вот именно. Да еще дождь в Англии изо дня в день. Мы живем в каком-то поселке, вокруг коровы с лошадьми… Все хмурые, агрессивные, дерганые. Уже очкуют. Есть такое выражение.

— Это мы в курсе.

— Я считаю, надо успокаивать, а не нагнетать. Иначе с ума сойдешь! Перегоришь! А я попала в самое пекло. Поэтому не люблю сборы в команде перед соревнованиями. Приезжают начальники, тренеры, начинают чему-то учить, что-то исправлять….

— А у вас еще аллергия.

— На фоне всего этого. Я пожаловалась — никакой реакции. Когда перебрались в Олимпийскую деревню, вкололи тавегил. Он разрешен.

— Но с побочными эффектами.

— Вот! Клонит в сон. Прихожу в бассейн и вместо того, чтоб разминаться, присаживаюсь на бортик. Дремлю. А главное, продолжаю опухать. Сыпь на ногах, руках, ходила и чесалась. Все разрешенные лекарства перепробовали — ничего не помогает. Надо решать, что делать дальше.

— Что?

— Есть хороший препарат, но он в списке запрещенных. Начали писать, просить, чтоб мне позволили его принять, сделали терапевтическое исключение. Пришел отказ. Наши говорят — хотя бы взгляните! Потому что вы будете отвечать за жизнь человека, если вдруг случится отек Квинке. Лишь тогда дали добро. Одного укола хватило, чтоб забыла об аллергии. Когда врачи приезжали с проверкой, показывала на телефоне фотографии, какой опухшей я была.

— Теперь-то нам понятно: бронза в Лондоне — это подвиг.

— Ладно бронза! Я личный рекорд перекрыла на две секунды! Просто не повезло — другие девочки тоже улучшили свои результаты.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.47222222222222% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BMEKdbEgDJr/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Hello, Hong Kong ????I'm already in love ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Yuliya Efimova (@pryanya93) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-10-27T11:41:20+00:00">Oct 27, 2016 at 4:41am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

* * *

— Многие пловцы сталкивались с воровством. Даже плавки таскают. С вами случалось?

— И шапочки воровали, и очки… Может, волонтеры или фанаты — как сувенир. А может, соперники навредить старались. За руку никого не ловила.

— Серьезных потерь не было?

— Кошелек на соревнования не беру, он не нужен. А вот в Москве, в «Олимпийском», однажды стащили золото. Цепочка, крестик, иконка, колечко «спаси и сохрани»… Всё вычистили!

— Где лежало?

— В шкафчике, под замком. Открываю — рюкзак на месте, золота нет. Причем не я одна пострадала. Скорее всего, сработал не спортсмен. Рюкзак ношу с собой, в бассейне ставлю на бортик. Чтоб могла видеть. Либо папа присматривает.

— У футболистов есть нелюбимые стадионы. А у пловцов — бассейны?

— Вода везде одинаковая. На соревнованиях ее состав контролируют — если с хлоркой, допустим, переборщат. В глубоком бассейне плывешь чуточку быстрее, потому что плотность воды выше. Но вообще на такие вещи внимания не обращаю. Единственное место, куда неохота возвращаться — Китай.

— Почему?

— Китайцы — злые. Грязные. Невоспитанные. На дорожке, пока идет разминка, никому не уступают, прут буром прямо по тебе. Если заденут, не извиняются. Сколько раз из-за этого вспыхивали драки в бассейне с Сунь Яном, трехкратным олимпийским чемпионом. Я сама едва не кинулась на него с кулаками!

— Зацепил вас в воде?

— Да. С той поры стараюсь не пересекаться с ним на разминке.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:56.2037037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BMN_Ak5gUVn/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Big Buddha?? Закончили с последним кластером, теперь можно приступить к тренировкам!?? ?? Bye,bye Hong Kong??❤️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Yuliya Efimova (@pryanya93) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-10-31T07:13:41+00:00">Oct 31, 2016 at 12:13am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Китаянки такие же?

— Абсолютно. Особенно больно, когда попадают по очкам. Раньше я отказывалась от этапа Кубка мира в Пекине, но в 2016-м все-таки поехала. Скрасила впечатление экскурсия на Великую Китайскую стену. Во время Олимпиады там не была.

— Ну и как?

— Прикольно. Но народу многовато.

— В январе 2014-го стало известно о вашей дисквалификации. Помните, где нагнала новость?

— Ночью, в аэропорту, 2 или 3 января. Летела из Франции в Америку, в Москве пересадка. Самолет задержался. Говорю сотрудникам авиакомпании, что не по своей вине к трапу опоздала. В ответ: «Ближайшие рейсы завтра или из другого аэропорта». Размышляю, что делать. Тут звонок.

— Чей?

— Сальникова. Я как стояла с сумками, так и плюхнулась на пол. Села и рыдаю. Настоящая истерика. Не могла понять: как такое возможно, кто подставил? Люди вокруг столпились. Девушка из-за стойки подбежала: «Что ж вы так расстроились? Мы все сделаем, поменяем!» — «Да я уже никуда не лечу…» Взяла такси — и в гостиницу. По дороге набрала папе, утром поехала в федерацию.

— Вы возвращали медали, призовые. Технически это как делается?

— Собираешь и отдаешь. Мне надо было вернуть награды за парочку этапов Кубка мира и чемпионат Европы-2013. Там случилась накладка — мою золотую медаль за «полтинник» брассом организаторы вручили Володе Морозову, который выиграл эту же дистанцию кролем. Мы посмеялись, дескать, поменяем. Но Володя потом ее не нашел. А когда возвращала, возникли вопросы: «Не та медаль!» Я объяснила ситуацию. Дальше не мои проблемы.

— Призовые отдавать еще обиднее?

— Их выплатить не успели.

— Вас тогда сняли со всех ставок. На что жили?

— Были какие-то накопления у меня и у папы. Немножко затянули пояса.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:57.540603248259856% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BMUBJwBg3Uh/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Happiness is when you love what you do!??‍♀️? #swimming #speedo</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Yuliya Efimova (@pryanya93) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-11-02T15:27:51+00:00">Nov 2, 2016 at 8:27am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

* * *

— В каком-то интервью вы сказали: «Только в Америке я полюбила тренироваться». Что там получили — кроме улыбок?

— Спарринги на высочайшем уровне. Интереснейшие тренировки. Все очень легко и эмоционально. Дэвид мыслит по-другому — и ты начинаешь! Я в себя поверила!

— Вот это дорогого стоит.

— Здесь я затюканная ходила. Слышала одно: «Все плохо, плохо…» Улучшала результат — все равно недостаточно. На первой тренировке у Дэвида что-то неправильно поняла. Слабо проплыла. Что в России делаешь после такого?

— Что же?

— Прячешься от тренера! Боишься подойти! А когда наконец подходишь, на тебя начинают орать. Вот и к Дэвиду иду, глаза в пол. Словно меня палкой били. Выдавливаю: «Извините, что так проплыла». Тут замечаю, как меняется его взгляд: «Что стряслось?» — «Я же не смогла…» — «Все нормально. Мы просто тренируемся!» Когда второй раз сцена повторилась, Дэвид заинтересовался: «Что ж с тобой в России делали?» И я расслабилась. Тебя постоянно хвалят, эмоции положительные. На меня ни разу не повысили голос, не отругали. Как бы ни устала в бассейне, заряжаешься позитивом. Во всем нестандартный подход.

— А конкретнее?

— Начнем с того, что в день одна тренировка. Я узнала — думала, меня разыгрывают. Но у этой тренировки объем нагрузок будь здоров. Ты еле вылезаешь из воды! Все построено на соотношении скорость — дистанция. С ластами, без ласт, с лопатками и без… Максимальная отдача. Разные отрезки разбавляются самыми невероятными упражнениями.

— Какими?

— Берем фитнес-мячи, бежим по бортику, плывем, снова бежим. Отжимаемся. Воздушные шарики хлопаем, надуваем и сдуваем. Двоих отправляет плыть кролем наперегонки — остальные должны громко болеть. Слышали б вы этот крик! Папа как-то смотрит на тренировку, нагрузки — думает: все, капец дочке. Завтра не встанет. Тут включается музыка, раздают мячи. Дэвид говорит, надо на них запрыгнуть и удержаться. Начинаешь кувыркаться. Хохот! И выясняется, что организм можно обмануть — усталость проходит! В конце каждой тренировки придумывалась новая фишка с весельем. Чтоб не чувствовать себя убитым.

— Зато в России отношения с Вятчаниной были такие, что всерьез собирались бросать спорт.

— Собиралась. Перед пекинской Олимпиадой.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BM8XjVLA7iK/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">@regrann from @ak47russ - Звездное фото получилось. Одни спортсмены. Бокс-баскетбол-Плавание. Геннадий Головкин @gggboxing , Тимофей Мозгов @mozg25 , Юля Ефимова @pryanya93 , Никита Лобинцев. @lobintsev Прекрасный вечер. Всем удачи и побольше побед!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Yuliya Efimova (@pryanya93) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-11-18T07:33:12+00:00">Nov 17, 2016 at 11:33pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Что ж за конфликт приключился?

— С тринадцати лет, как попала к ней, слышала: «Ты еще маленькая, права голоса не имеешь, должна беспрекословно выполнять то, что говорит тренер». Стукнуло восемнадцать — ничего не изменилось. Те же сумасшедшие тренировочные объемы. До хруста костей! Ощущение — будто упал с шестого этажа, разбил себе все. А наутро разбиваться нужно снова. Сплошные запреты. Не отпускали на выходные домой, хотя из Таганрога до Волгодонска на машине часов пять. Когда жила в Америке, и то чаще родителей навещала! Вятчанина никогда не хвалила, только ругала и осыпала упреками. После очередного скандала знакомый доктор предложил поискать другого тренера. У меня первая мысль: «Да вы что! Я же не поплыву…».

— Почему?

— Нам с детства внушали: «Нельзя менять тренера! Если уйдешь — о победах забудь». С возрастом осознала — это не так. Когда в прошлом году сотрудничество с Дэвидом подошло к концу, сильно расстроилась. А он сказал: «Не переживай! Ты поплывешь у любого тренера!» Мне, кстати, еще одна его фраза запомнилась.

— Какая?

— «Успехи Ефимовой — прежде всего ее заслуга. Я лишь немножко ей помог». Похожие слова говорил, когда побеждали другие его ученики. Наши тренеры обычно рассуждают иначе: «Это я вылепил из тебя чемпиона! Я — гений, ты — никто…».

— Была в отношениях с Ириной Германовной последняя капля?

— Нет. Просто накопилось. В какой-то момент решила: либо со спортом завязываю, либо что-то меняю. Появилась возможность уехать в Австралию. Там великолепная школа, плюс Тимур, старший брат, живет. Был вариант в Италии, где готовились наши ребята во главе с Женей Коротышкиным. И вдруг письмо от Володи Морозова….

— В конверте?

— По электронной почте. Из Калифорнии. Рассказывал о своих делах, а внизу приписал: «Мой тренер Дэвид Сало предлагает тебе работать в его группе». Это письмо — подарок судьбы.

— Примирение с Вятчаниной состоялось?

— Ирина Германовна — очень тяжелый человек. Периодически в ее интервью проскакивают странные высказывания. То я молодец, то такая-сякая… Но все равно к ней тепло отношусь. Плохое забывается, в памяти остается только хорошее. Иногда даже тоскую по тем временам.

— После Рио звонила вам?

— Нет. У нас не такие близкие отношения.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/piEpErJZ2-/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Aloha to everyone?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Yuliya Efimova (@pryanya93) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2014-06-22T04:08:55+00:00">Jun 21, 2014 at 9:08pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

* * *

— Чего вам больше всего не хватает из того, к чему привыкли в Америке?

— Улыбок на улице, дружелюбной атмосферы. Пробежек вдоль океана.

— Босиком?

— Могла и в кроссовках по набережной. Но лучше без них. Надела наушники, врубила музыку — и в купальнике по песку кросс на часок. Класс! Скучаю по мексиканским ресторанчикам, в Калифорнии они на каждом шагу. Еще не хватает авокадо.

— Вот этого добра в Москве навалом.

— Авокадо, которые продают здесь и там, по вкусу — небо и земля. То же самое с апельсинами. В России у меня на них аллергия. В Штатах — нет. Интересно, как с креветками будет. До отъезда в Америку была к ним равнодушна.

— Там прониклись?

— Да. Но заметила: покупаю в обычном супермаркете за шесть долларов — появляется сыпь. Если в лавке «Здоровое питание», где органические продукты, — все нормально. Стоят долларов на десять дороже. Эти креветки, наверное, ничем не обрабатывают.

— Биатлонист Максим Цветков жаловался, что на этапе Кубка мира в США вместо пасты, риса кормили сэндвичами да сосисками.

— Это куда ж его занесло-то? Никогда с такой проблемой не сталкивались. Мне очень нравится американская кухня, дома с удовольствием готовила некоторые блюда.

— Например?

— Индейку на День благодарения. Сама сделала клюквенный соус. Думала, намучаюсь, — оказалось, совсем несложно. А на гарнир — пюре из батата, сладкой картошки. Запекать ее принято с маршмеллоу, но я решила, что это перебор. Лучше зелень добавить. Американские гости были в восторге.

— В Азии через рискованные кулинарные эксперименты проходили?

— Хотела в Пекине жареных скорпионов попробовать, но до улицы Ванфуцзин, где торгуют всякой снедью, с подружками не дошли. Зато собаку и змею уже ела.

— В Корее?

— В Волгодонске.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/kVmnf1JZ4u/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Paddle board yoga???</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Yuliya Efimova (@pryanya93) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2014-02-13T01:18:42+00:00">Feb 12, 2014 at 5:18pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— О господи.

— В середине 90-х на нашу семью свалилось много испытаний. Денег на говядину или курицу не было. По соседству проживали корейцы, предложили собачатину. Мама из нее котлет нажарила, суп сварила. Я понятия не имела, что это за мясо. И слава богу!

— Сколько вам было?

— Лет восемь. Годы спустя заговорили о корейской кухне, папа спокойно произнес: «Да ели мы собаку. Ты была маленькая, за обе щеки уплетала…» У меня глаза на лоб: «Когда?!» Тут-то и открылось.

— Змеей тоже корейцы угостили?

— Нет. С папой были на рыбалке. В сачок с уловом заползла змея, наелась и застряла. Не ждать же, когда похудеет и отправится восвояси, — рыба за это время стухнет.

— Логично.

— Отрубили змее голову. Мама не растерялась: «Давайте приготовлю. Не пропадать же…» Сняла шкурку, распотрошила, пожарила.

— Вкусно?

— Напоминает рыбу. А когда еще в Грозном жили, брат смастерил кормушечку и отлавливал голубей. Это было перед самой войной. Ни денег, ни продуктов. Отец где-то подрабатывал. Если приходил домой ни с чем, спасали голуби. Но мне был годик, кормили детской смесью.

— В Грозном с реальной опасностью столкнулись?

— Знаю об этом опять же со слов родителей. На них часто наводили оружие. Как-то в квартиру ворвались люди, приставили пистолеты к голове папы, мамы и брата. Я в колясочке сидела, меня не тронули. Папа сказал: «Не стреляйте! Забирайте, что хотите…» Вынесли всё.

— Семья сразу покинула Грозный?

— Нет. Ехать было некуда. Оставались там еще около года. Пока кто-то из знакомых не позвал папу в Волгодонск. Обучать детей плаванию.

— С тех пор в Чечне были?

— Ни разу. Знаю, сейчас там все изменилось. Очень хочу слетать, посмотреть.

— А что за маньяк гонялся за вами в Таганроге?

— Вы слышали про «бермудский треугольник» Ростов — Шахты — Таганрог?

— Нет. Но в курсе, что Шахты — родина Чикатило.

— Вот-вот. За последние десятилетия в этих краях поймали больше маньяков, чем во всей России! Нас с девочками несколько раз преследовал какой-то тип, когда вечером возвращались с тренировки. Мы деру, он за нами.

— Догнал?

— Бог миловал. Бегали мы быстро. Однажды даже днем удирать пришлось, уж не знаю, тот же мужик за нами гнался или другой. Сказали тренеру, она совет дала: «Рюкзаки снимите, будете махать — маньяк испугается…» В дальнейшем нас из бассейна провожали ребята.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/g4f53FJZ7p/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Finally I did it!??✌️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Yuliya Efimova (@pryanya93) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2013-11-19T04:27:53+00:00">Nov 18, 2013 at 8:27pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

* * *

— Тимур — сводный брат?

— От первого брака мамы. Но я всегда считала его родным. Тимуру 34, последние лет шесть живет в Сиднее. Закончил магистратуру, работает программистом.

— В гости выбирались?

— Один раз, в 2011-м. Забила на всё и улетела встречать Новый год. Целый месяц там провела. Страна изумительная, природа фантастическая. Идешь по городу и внезапно попадаешь в джунгли, где легко найти себе на голову приключения.

— Какие нашли вы?

— От пиявок с братом убегали.

— Романтично.

— Мы про них знать не знали. Гуляли по лесу, затем я в тенек села, он к речке спустился. Сказал на прощание: «Если что — зови!» Вдруг на джинсах обнаружила что-то склизкое, присосавшееся. Стряхнуть невозможно. Как я завизжала! Тимур примчался, я ткнула пальцем на штанину: «Сними, пожалуйста…».

— А он?

— Выругался: «Вот дура! Думал, на тебя тигр напал…» Двинулись вниз. Этих тварей все больше, стоят на хвостах вдоль тропы и ждут, к кому прилепиться. Потом почувствовала жжение в районе голени. Со мной началась истерика. Джинсы модные, с дырками, я еще сильнее их разорвала, пытаясь понять источник боли. Никого не увидела, на ноге — краснота, будто обожглась. Тут мужичок навстречу, явно из местных. Показала след от укуса: «Что это?» — «Пиявки. Соль нужна…».

— Зачем?

— Если посыпать — сразу отвалятся. А я, как назло, утром вытащила из сумки солонку. Раньше всегда таскала с собой.

— Вопрос тот же — зачем?

— Удобно. Я кукурузу люблю. Купила на улице — посолила. Плюс жирное пятно можно вывести с помощью соли… Услышав про пиявок, мы рванули домой. Знакомые же в этом лесу бродили до вечера. Когда пришли, на ногах живого места не было! Все искусано! Тимур воскликнул: «Юля, хорошо, что ты паникерша. А то бы сейчас такие же были…».

— Заглядывали вы и на Барбадос, и на Гавайи. Самое интересное, что увидели?

— На Барбадосе наблюдали с Никитой, как рождаются черепашки. Вылупляются из яиц — и сразу в воду ползут. На Гавайях занимались серфингом.

— Никита вас на доску поставил?

— Это я его поставила! Кататься не умел, даже не пробовал. А я с детства мечтала освоить серфинг. В Австралии с братом первым делом купили доску для новичков. Хотели инструктора взять, но передумали.

— Почему?

— Знающие люди объяснили: уроки сводятся к одному — как правильно грести. Мне для этого инструктор не требовался. Тем более за 150 долларов. Так что в серфинге я самоучка. Пару раз шмякнулась, чуть шею себе не свернула. Но когда волну поймаешь, забываешь обо всем. Эх, полтора года уже к доске не прикасалась!

— Что так?

— До Олимпиады рисковать не хотелось. Вдруг травма? А потом рецидив гнойной ангины, антибиотики. Тут не до серфинга.

— Еще какие экстремальные забавы пробовали?

— На сноуборде каталась, с парашютом прыгала… Остался воздушный шар. Один раз купили билеты, приехали — подвела погода.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BNvgNvsDfTI/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">San Francisco days ✨?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Yuliya Efimova (@pryanya93) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-08T04:10:10+00:00">Dec 7, 2016 at 8:10pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Это где?

— В Сан-Диего. Должны были на закате полетать над океаном. Рассматривали и другой вариант — утром на воздушном шаре отправляешься в долину, где растет виноград. После дегустации и обеда обратно привозят на машине.

— С парашютом где прыгали?

— В Санта-Барбаре. Никита услышал, как с подружкой болтали на эту тему. Полез в интернет, заказал четыре билета. Говорит: «Завтра нас ждет парашют!» Мы обалдели.

— Кто еще с вами был?

— Подруга, Никита и Саша Сухоруков. Все — первый раз.

— Ощущения?

— Восторг! Минута и десять секунд — свободного падения! Теперь мечтаю без инструктора прыгнуть, одной в небе покувыркаться.

— Что для этого нужно?

— Совершить еще два прыжка в тандеме, пройти курс тренировок в аэротрубе и получить лицензию.

— Не страшно?

— Вообще-то всегда боялась высоты. Лет в шестнадцать в бассейне сиганула солдатиком с десятиметровой вышки и поняла, что больше никогда туда не поднимусь. Даже на пять метров. А вот со скалы в море — запросто.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BMCvktxA_wM/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Lovely Tokyo ??❤️ off to Hong Kong ✈️?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Yuliya Efimova (@pryanya93) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-10-26T22:27:10+00:00">Oct 26, 2016 at 3:27pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

* * *

— Юнна Мориц после Рио посвятила вам стихотворение «Зверинец». Хоть строчка запомнилась?

— «А русская девочка их раздражает улыбкой, плывя за своим серебром олимпийскою рыбкой…» Текст сохранила на телефон, месяц назад перечитывала. Мы не знакомы, но зашла на ее страничку в Facebook, где было опубликовано стихотворение, поблагодарила.

— Поклонники вам стихи посвящали?

— Шуточные, коротенькие. Никита как-то пару строк сочинил. Творческая натура. Уверяет, что возьмется за мемуары, когда карьеру завершит.

— А вы?

— Почему нет? Но мне нужен помощник. В одиночку такой объем точно не осилю.

— Вы знаете Лобинцева давным-давно. Он встречался с актрисой Полиной Максимовой, у вас была своя жизнь. В какой момент все изменилось?

— О таких вещах в интервью не говорю.

— Хотя бы ответьте, сколько лет вы уже вместе?

— Почти три года.

— Знаменитый режиссер Сергей Соловьев однажды изрек: «Я слаб, ленив и малодушен». Вы найдете три слова, чтоб так же, по-честному, охарактеризовать себя?

— Вредная. Вспыльчивая. Упорная.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:57.03703703703704% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BK-xcdsA5tM/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Chinese Wall ✌???</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Yuliya Efimova (@pryanya93) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-09-30T12:55:09+00:00">Sep 30, 2016 at 5:55am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— А Никита?

— Спокойный. Уверенный. Очень заботливый. За эти годы мы пропитались черточками друг друга. Я теперь мягче, уравновешеннее. Никита, наоборот, стал более эмоциональным, взрывным. Взять хотя бы историю с парашютом. Раньше едва ли это пришло ему в голову. Затея в моем духе.

— В чем ваша вредность проявляется?

— У меня вообще тяжелый характер. Могу накричать, психануть не по делу. Сейчас-то сразу подойти, извиниться, признать свою ошибку — не проблема. Еще недавно на это уходила неделя, слова выдавливала с трудом. Может, действительно Никита на меня повлиял. А может, возраст. Взрослею.

— Никита готов, как и вы, подписаться на следующий олимпийский цикл?

— Он планировал после Рио закончить. Но сейчас уже тренируется, хочет выступить на Олимпиаде в 2020-м. Для меня же золото Токио — главная цель.

— Реально?

— В ближайшее время определимся с тренером, и закипит работа. Все остальное у меня есть. Надеюсь, к России на этих Играх будет другое отношение. Помогать-то не надо. Лишь бы не мешали.

- BMW X4 за Рио продавали долго?

— Месяца четыре. Не ожидала, что настолько затянется. Поначалу интерес был, но попался какой-то шут, заморочил голову: «Хочу, хочу…» Потом исчез.

— С концами?

— Да. На звонки не отвечал. А я понимала: чем дольше автомобиль простаивает, тем ниже цена. И уже не важно, олимпийский он или нет. В итоге деньги получила не совсем те, на которые рассчитывала.

— Когда бежали в наушниках вдоль океана, какую музыку слушали?

— «Ленинград», «Би-2», «Любэ»… Лет пять назад в сборной появилась традиция. Перед стартом эстафеты встаем с девочками в круг, кладем руки на плечи друг другу и поем «Комбат».

— Чья идея?

— Моя. У «Любэ» много душевных песен, но эта — особенная. «За нами Россия, Москва и Арбат…» Пробирает.

— Знакомы с Николаем Расторгуевым?

— Нет. Как-то летели одним рейсом в Ростов. У него тогда со здоровьем были проблемы, в газетах писали, что ждет операция по пересадке почки. Я не стала беспокоить.

— С музыкой разобрались. Фильмы какие предпочитаете?

— Комедии. Драм в жизни хватает. Люблю старое доброе кино с Адриано Челентано, Пьером Ришаром… «Ванильное небо» с Томом Крузом — тоже отличный фильм. Вышел в 2001-м, но посмотрела недавно.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:36.94444444444444% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BKXphxpgWVe/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Tbt to Olympic closing ceremony??☺️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Yuliya Efimova (@pryanya93) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-09-15T08:15:36+00:00">Sep 15, 2016 at 1:15am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Яне Егорян после Рио предлагали сниматься в кино. А вам?

— Никогда. Да и сомневаюсь, что у меня получится. Каждый должен заниматься своим делом.

— Про Карелина, Хоркину и Александра Попова сняли фильм «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». Если б кино снимали про вас, кого бы утвердили на эту роль?

— Российских актрис я плохо знаю… Может, Дженнифер Лопес? Ха!

— Плавает-то она хорошо?

— Какая разница? Если надо — побуду дублером.