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12 января 2017, 12:41 | Водные: Плавание | ТАСС

Тренер: Подготовка пловцов к чемпионату России полностью спланирована

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. План подготовки пловцов к чемпионату России, который пройдет в Москве 10—14 апреля, полностью составлен. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Сергей Колмогоров.

Чемпионат России будет квалификационным на чемпионат мира 2017 года по водным видам спорта в Будапеште. «Подготовка спортсменов к отборочному чемпионату России полностью спланирована, — сказал Колмогоров. — В январе лидеры команды будут проходить сборы на Тенерифе, часть спортсменов — в Турции, а основная часть команды — на подмосковном «Озере Круглом». В феврале часть команды отправится на горную подготовку в Цахкадзор, часть также будет находиться на «Озере Круглом».

По словам специалиста, в зональном чемпионате России выступят все члены сборной страны по плаванию за исключением Владимира Морозова и Григория Тарасевича. «В марте (с 1-го по 4-е число) состоится зональный чемпионат России, на котором в обязательном порядке выступят все члены сборной за исключением Владимира Морозова и Григория Тарасевича, которые готовятся в США, — подчеркнул тренер. — После зонального чемпионата России часть команды пройдет сборы в Хорватии, часть спортсменов будут готовиться на российских базах. В апреле все основные спортсмены сборной России соберутся на фазу сужения на “Озере Круглом”, после чего примут участие в отборочном чемпионате страны».

Чемпионат мира 2017 года пройдет 14—30 июля.
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