Тренер: Подготовка пловцов к чемпионату России полностью спланирована

Чемпионат России будет квалификационным на чемпионат мира 2017 года по водным видам спорта в Будапеште. «Подготовка спортсменов к отборочному чемпионату России полностью спланирована, — сказал Колмогоров. — В январе лидеры команды будут проходить сборы на Тенерифе, часть спортсменов — в Турции, а основная часть команды — на подмосковном «Озере Круглом». В феврале часть команды отправится на горную подготовку в Цахкадзор, часть также будет находиться на «Озере Круглом».

По словам специалиста, в зональном чемпионате России выступят все члены сборной страны по плаванию за исключением Владимира Морозова и Григория Тарасевича. «В марте (с 1-го по 4-е число) состоится зональный чемпионат России, на котором в обязательном порядке выступят все члены сборной за исключением Владимира Морозова и Григория Тарасевича, которые готовятся в США, — подчеркнул тренер. — После зонального чемпионата России часть команды пройдет сборы в Хорватии, часть спортсменов будут готовиться на российских базах. В апреле все основные спортсмены сборной России соберутся на фазу сужения на “Озере Круглом”, после чего примут участие в отборочном чемпионате страны».