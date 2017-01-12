Юлия Ефимова приступит к тренировкам через две недели

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Россиянка была прооперирована в Израиле 6 января. «После операции Юля прошла серию плановых осмотров, которые показали, что у нее все в полном порядке, — сказал Митьков. — В Россию она вернется 13 января и, согласно рекомендациям врачей, сможет приступить к тренировкам через две недели».

«Далее Юля продолжит проходить консервативное лечение, — добавил агент. — В израильской клинике ей выписали лекарство. Мы обращались по поводу него в РУСАДА и даже делали запрос в Международную федерацию плавания, поскольку там такой препарат, который орально и внутримышечно можно применять только во внесоревновательный период, а назально — и в соревновательный. Нам подтвердили, что мы можем пользоваться им без ограничений».