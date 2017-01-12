Юлия Ефимова приступит к тренировкам через две недели
МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Врачи рекомендовали четырехкратной чемпионке мира по плаванию Юлии Ефимовой, перенесшей операцию по частичному удалению миндалин, приступить к тренировкам через две недели. Об этом ТАСС сообщил агент спортсменки Андрей Митьков.
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Россиянка была прооперирована в Израиле 6 января. «После операции Юля прошла серию плановых осмотров, которые показали, что у нее все в полном порядке, — сказал Митьков. — В Россию она вернется 13 января и, согласно рекомендациям врачей, сможет приступить к тренировкам через две недели».
«Далее Юля продолжит проходить консервативное лечение, — добавил агент. — В израильской клинике ей выписали лекарство. Мы обращались по поводу него в РУСАДА и даже делали запрос в Международную федерацию плавания, поскольку там такой препарат, который орально и внутримышечно можно применять только во внесоревновательный период, а назально — и в соревновательный. Нам подтвердили, что мы можем пользоваться им без ограничений».
Ефимова также является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в
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