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12 января 2017, 11:16 | Водные: Плавание | ТАСС

Юлия Ефимова приступит к тренировкам через две недели

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Врачи рекомендовали четырехкратной чемпионке мира по плаванию Юлии Ефимовой, перенесшей операцию по частичному удалению миндалин, приступить к тренировкам через две недели. Об этом ТАСС сообщил агент спортсменки Андрей Митьков.

Как рассказал ТАСС агент спортсменки Андрей Митьков восстановление пловчихи после операции по частичному удалению миндалин идет хорошо. Увеличить
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Россиянка была прооперирована в Израиле 6 января. «После операции Юля прошла серию плановых осмотров, которые показали, что у нее все в полном порядке, — сказал Митьков. — В Россию она вернется 13 января и, согласно рекомендациям врачей, сможет приступить к тренировкам через две недели».

«Далее Юля продолжит проходить консервативное лечение, — добавил агент. — В израильской клинике ей выписали лекарство. Мы обращались по поводу него в РУСАДА и даже делали запрос в Международную федерацию плавания, поскольку там такой препарат, который орально и внутримышечно можно применять только во внесоревновательный период, а назально — и в соревновательный. Нам подтвердили, что мы можем пользоваться им без ограничений».

Ефимова также является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, бронзовым призером Олимпиады-2012 в Лондоне, трехкратной чемпионкой Европы, она трижды побеждала на чемпионате Европы на короткой воде.
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