Российские пловцы Анастасия и Сергей Фесиковы будут готовиться к отбору на ЧМ-2017
Серебряный призер Олимпийских игр-2012 в плавании россиянка Анастасия Фесикова сообщила, что она и ее муж бронзовый призер Игр в Лондоне Сергей Фесиков будут готовиться к квалификационному чемпионату России по плаванию.
Чемпионат России по плаванию состоится в Москве
«Я пропустила Кубок Сальникова, Сергей тоже пропустил зимние соревнования
В конце декабря состоялся Кубок Фесиковых по плаванию. «Это все было на уровне школьных соревнований, но действительно получилось здорово. Сейчас сложно совмещать проведение таких соревнований уже на более высоком уровне со своими выступлениями и тренировками, но, возможно, в будущем мы продолжим это делать», — добавила она.
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