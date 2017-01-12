Российские пловцы Анастасия и Сергей Фесиковы будут готовиться к отбору на ЧМ-2017

Чемпионат России по плаванию состоится в Москве 10—14 апреля и будет квалификационным для участия в чемпионате мира по водным видам спорта, который летом 2017 года примет Будапешт.

«Я пропустила Кубок Сальникова, Сергей тоже пропустил зимние соревнования из-за повреждения барабанной перепонки, но мы собираемся готовиться к весенней части сезона, к чемпионату России», — сообщила Фесикова по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

В конце декабря состоялся Кубок Фесиковых по плаванию. «Это все было на уровне школьных соревнований, но действительно получилось здорово. Сейчас сложно совмещать проведение таких соревнований уже на более высоком уровне со своими выступлениями и тренировками, но, возможно, в будущем мы продолжим это делать», — добавила она.