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12 января 2017, 10:41 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Российские пловцы Анастасия и Сергей Фесиковы будут готовиться к отбору на ЧМ-2017

Серебряный призер Олимпийских игр-2012 в плавании россиянка Анастасия Фесикова сообщила, что она и ее муж бронзовый призер Игр в Лондоне Сергей Фесиков будут готовиться к квалификационному чемпионату России по плаванию.

Чемпионат России по плаванию состоится в Москве 10—14 апреля и будет квалификационным для участия в чемпионате мира по водным видам спорта, который летом 2017 года примет Будапешт.

«Я пропустила Кубок Сальникова, Сергей тоже пропустил зимние соревнования из-за повреждения барабанной перепонки, но мы собираемся готовиться к весенней части сезона, к чемпионату России», — сообщила Фесикова по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

В конце декабря состоялся Кубок Фесиковых по плаванию. «Это все было на уровне школьных соревнований, но действительно получилось здорово. Сейчас сложно совмещать проведение таких соревнований уже на более высоком уровне со своими выступлениями и тренировками, но, возможно, в будущем мы продолжим это делать», — добавила она.
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