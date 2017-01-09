Александра Герасименя дала мастер-класс для юных гомельских пловцов
9 января, Гомель /Юлия Лысенко — БЕЛТА/. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне и обладательница бронзовой награды в
Рио-де-Жанейро Александра Герасименя провела мастер-класс для юных гомельских пловцов во Дворце водных видов спорта, передает корреспондент БЕЛТА.
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Спортсменка сообщила, что рождественские праздники провела в Гомеле, поэтому решила воспользоваться возможностью и провести
По ее словам, у нее нет секрета олимпийского успеха, есть лишь несколько правил, которым старается всегда следовать: нужно верить в себя, собственные силы и успех, на тренировках выкладываться на 200%, слушать тренера, который направляет и ведет к победе.
Александра Герасименя также поделилась планами относительно участия в летних Олимпийских играх 2020 года. «Очень хотелось бы принять участие в Олимпиаде. Однако не могу загадывать на такой длительный срок. Все будет зависеть от того, в какой форме буду находиться и смогу ли соперничать с девчонками, которые будут выступать», — сказала спортсменка.
Каждый участник
Своим намерением проводить бесплатные
Заслуженный мастер спорта Александра Герасименя ранее открыла клуб плавания, в котором под руководством грамотных специалистов и самой спортсменки каждый желающий может научиться уверенно держаться на воде или улучшить технику различных стилей плавания.
Александра Герасименя — бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, обладательница золотых наград чемпионатов мира и Европы. Многократная чемпионка Универсиад (2009, 2011 и 2013). Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь. Выступает в плавании вольным стилем, на спине, баттерфляем.
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