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9 января 2017, 12:54 | Водные: Плавание | БЕЛТА

Александра Герасименя дала мастер-класс для юных гомельских пловцов

9 января, Гомель /Юлия Лысенко — БЕЛТА/. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне и обладательница бронзовой награды в Рио-де-Жанейро Александра Герасименя провела мастер-класс для юных гомельских пловцов во Дворце водных видов спорта, передает корреспондент БЕЛТА.

<em>9 января Гомель /Юлия <span class=error>Лысенко</span> — <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне и обладательница бронзовой награды в <nobr>Рио-де-Жанейро</nobr> Александра <span class=error>Герасименя</span> провела <nobr>мастер-класс</nobr> для юных гомельских пловцов во Дворце водных видов спорта передает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Спортсменка сообщила, что рождественские праздники провела в Гомеле, поэтому решила воспользоваться возможностью и провести мастер-класс для местных ребят. «Подобные встречи вдохновляют и побуждают ребят к дальнейшему совершенствованию, реализации собственных возможностей. Постараюсь их заинтересовать. И, возможно, после нашей встречи те, кто размышлял, связывать свою жизнь со спортом или нет, сделают выбор в пользу спорта», — сказала Александра Герасименя.

По ее словам, у нее нет секрета олимпийского успеха, есть лишь несколько правил, которым старается всегда следовать: нужно верить в себя, собственные силы и успех, на тренировках выкладываться на 200%, слушать тренера, который направляет и ведет к победе.

Александра Герасименя также поделилась планами относительно участия в летних Олимпийских играх 2020 года. «Очень хотелось бы принять участие в Олимпиаде. Однако не могу загадывать на такой длительный срок. Все будет зависеть от того, в какой форме буду находиться и смогу ли соперничать с девчонками, которые будут выступать», — сказала спортсменка.

Каждый участник мастер-класса получил автограф белорусской пловчихи. Еще до начала тренировки юные спортсмены на импровизированной пресс-конференции смогли задать вопросы Александре Герасимене. Ребят интересовало, какие сладости любит девушка, какой стиль плавания предпочитает, сколько стран удалось посетить за время спортивной карьеры.

Своим намерением проводить бесплатные мастер-классы для белорусских школьников Александра Герасименя поделилась в соцсетях накануне рождественских праздников. Символично, что первый из них прошел в гомельском Дворце водных видов спорта, который в свое время спортсменка открывала. Сегодня она проведет занятие в Светлогорске, а 10 января отправится в Гродненскую область.

Заслуженный мастер спорта Александра Герасименя ранее открыла клуб плавания, в котором под руководством грамотных специалистов и самой спортсменки каждый желающий может научиться уверенно держаться на воде или улучшить технику различных стилей плавания.

Александра Герасименя — бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, обладательница золотых наград чемпионатов мира и Европы. Многократная чемпионка Универсиад (2009, 2011 и 2013). Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь. Выступает в плавании вольным стилем, на спине, баттерфляем.

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