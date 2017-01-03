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https://sport.mail.ru/news/swimming/28327696/
3 января 2017, 13:21 | Водные: Плавание | Спортфакт

ФИНА обязала пловцов в открытой воде использовать гидрокостюм и запретила синхронистам макияж

Международная федерация плавания ввела изменения в экипировке пловцов и мужчин в синхронном плавании.

По новым правилам при проведении соревнований на открытой воде, если температура воды 18 градусов и ниже, все спортсмены обязаны использовать гидрокостюмы. Они должны полностью покрывать их туловище, спину, плечи и колени, но не выходить за пределы шеи, запястья и лодыжки.

Что касается мужчин, принимающих участие в соревнованиях по синхронному плаванию, то им можно носить усы и пользоваться гелем для волос, но запрещено наносить макияж. Кроме того, их костюмы не должны быть выше пупка и ниже верхней части бедра.
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