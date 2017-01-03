Пловчиха Ефимова считает 2016 год самым сложным в карьере

Россиянка завоевала две серебряные медали на Олимпиаде-2016 в Бразилии на дистанциях 100 и 200 м брассом. Ефимова была отстранена от участия в Играх в связи с нарушением антидопинговых правил в 2013 году, за которое уже отбыла наказание. Впоследствии спортсменка в судебном порядке сумела доказать свою правоту.

«Я считаю, что 2016 год — абсолютно самый сложный год в моей карьере, — сказала Ефимова. — Сложнее, наверное, уже невозможно. Хотя, нет, наверное, со мной все возможно. Но будем надеяться, что 2016 год так и останется самым трудным за всю мою карьеру и больше уже не будет таких сложностей».

По словам спортсменки, в Рио она ехала за золотой медалью, но все пережитые испытания не позволили ей воплотить это в жизнь. «Не могу сказать, что была недовольна серебром, хотя, несомненно, мне очень хотелось завоевать олимпийское золото, — подчеркнула Ефимова. — Конечно, я была готова это сделать, и если бы не предшествующие Олимпиаде полгода, то, возможно, я бы вернулась из Рио с золотой медалью. К примеру, у наших паралимпийцев чуть ли не отбирали телефоны, чтобы они не читали новости об отстранении команды в интернете и не «расплескивались».

«Мало ли, паралимпийцам сказали бы на следующий день, что они едут выступать на Игры, а они уже морально убиты, — добавила спортсменка. — Я же в таком моральном состоянии жила целых полгода. На протяжении трех недель до старта меня мучили эти суды. И я не знала до последнего, смогу ли выступить на Играх. Но, несмотря на это, выступила и завоевала серебряные медали, я считаю, что это хорошее выступление».

Ефимова также является бронзовым призером Олимпиады-2012 в Лондоне, трехкратной чемпионкой Европы, она трижды побеждала на чемпионате Европы на короткой воде.