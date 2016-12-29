Юлия Ефимова: Уже давно поняла, что народ лучше реагирует на скандалы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«ХОККЕЙ ЛУЧШЕ, ЧЕМ НБА»

— Видел, вы на матч «Лейкерс» сходили. Как вам НБА? Как Тимофей Мозгов?

— Было очень здорово! Высокие ребята там играют. Я вроде немаленькая. Но чувствовала себя, как Алиса в стране чудес.

Сижу на трибуне. Вижу — вроде знакомое лицо. На Андрея Кириленко похож. Но он ведь вроде в России работает. После матча встретились — точно, Андрей. Нас с Никитой Лобинцевым на ужин пригласили. Я даже не знала, что баскетболисты такие душевные.

Но на чемпионате мира по хоккею мне больше понравилось. Больше эмоций, когда играет сборная России, чем какой-то клуб НБА.

— Видел в новостях, вы заняли 74-е место в списке самых привлекательных женщин по версии одного мужского журнала.

— Только 74-е?

— Но из сотни.

— Нет, я не видела, — смеется Юля. — А кто на первом месте?

— Вера Брежнева.

— Вообще я только сейчас узнала об этом рейтинге. Это шоу-бизнес, а я — спортсменка.

— Но ведь предлагают сфотографироваться на обложки таких журналов.

— Да, зовут. Но все-таки 74-е место… Я не против, но не за. И очень стесняюсь. Будь такая фотосессия в другом журнале….

— «Наука и жизнь».

— Например, да. В лаборатории, с микроскопом, — улыбается Юля. — Вообще если все сделать красиво, то почему нет?

«ЧЕРНЫЙ ПИАР — ЛУЧШИЙ ПИАР»

— Еще слышали новость? Юлия Ефимова вошла в десятку самых цитируемых спортсменов года. Первый — Александр Кокорин, который прославился после шампанского в Монте-Карло. Он ничего не выиграл, но попал в оглушительный скандал.

— Я думаю, поэтому тоже попала в этот рейтинг!

Цитата Уже давно поняла, что народ лучше реагирует на скандал. Черный пиар — лучший пиар.

Почему-то в России так. Хотела бы стать очень непопулярной спортсменкой, зато жила бы спокойно. Но у меня так не получается.

— Но в Америке такая же реакция. Вспомните скандал с Лохте.

— Думаю, да. Там такое же отношение. Это свойство всех людей.

— Как вы будете отмечать Новый год?

— Планов пока нет. Сложно всех организовать. И если ты это не сделаешь, то никто не сделает. Решила, что как всегда будем импровизировать.

Вариантов много. Сначала хотели махнуть на Алтай. Думали о Сочи, Екатеринбурге, Петербурге….

— Наугад в карту пальцем?

— Просто у меня много друзей. Еще в Казань зовут, и в Москву. В итоге, думаю, что останусь в Волгодонске. Сяду под елку, буду оливье есть.

До этого много летала под Новый год. Была даже на островах на соревновании, где нас накрыл жуткий шторм. Теперь сказала, что хочу только в России.

Вообще это праздник детства. Мандарины, оливье, елка… Первого числа проснуться, есть прошлогодние салатики и смотреть старые фильмы.

— Что вы пожелаете сама себе?

— Терпения. И побольше удачи.

БЛИЦ.

«МНЕ УЖЕ ГОВОРИЛИ, ЧТО НАДО ЗАВЯЗЫВАТЬ С ПЛАВАНИЕМ»

В конце интервью Юлия Ефимова назвала главных героев в спорте в уходящем году.

— Кто меня зацепил в 2016 году? — размышляет Ефимова. — Майкл Фелпс точно зацепил, в прямом смысле слова. А если серьезно, много фамилий приходит на ум. Например, Рита Мамун. Девчонки из водного поло взяли бронзу Олимпиады, молодцы! Гандболистки, конечно, и их тренер Евгений Трефилов….

— Быть спортсменом — это самоотречение и истязание организма?

— В каком-то смысле да. Но сейчас придерживаюсь другой тактики. Спорт должен быть в удовольствие. Не зацикливаться на тренировках, а разбавлять их прогулками, встречами с друзьями. Так в Америке принято. Они очень много работают. Но когда выходят из бассейна, то свободны и веселы. А наши спортсмены, если плохо выступили, сразу впадают в депрессию на несколько дней.

— Музыкант Юрий Лоза рассказывал мне, что видел опрос, по которому 85 процентов спортсменов были готовы на все ради золота Олимпиады, пусть даже через 10−15 лет они станут инвалидами. Вы бы согласились?

— Смотря когда. Если бы мне сейчас это сказали, то отказалась бы. Но если я уже на этой Олимпиаде, и мне ставят такое условие — поплыла бы. И неважно, что будет. Голову потом сломаю или что-то со мной случится. Иду к цели, как бык — на красную тряпку.

А вообще мне уже говорили в 2010 году, что надо заканчивать с плаванием. Возникли большие проблемы со спиной и плечом. «Давай, завязывай со спортом». Но я поехала в Германию, и меня там за неделю привели в порядок. Главное — не сдаваться.