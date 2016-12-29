Юлия Ефимова: Уже давно поняла, что народ лучше реагирует на скандалы
Юлия Ефимова, завоевавшая две серебряные медали на Олимпиаде в Рио, заглянула в редакцию «Советского спорта».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«ХОККЕЙ ЛУЧШЕ, ЧЕМ НБА»
— Видел, вы на матч «Лейкерс» сходили. Как вам НБА? Как Тимофей Мозгов?
— Было очень здорово! Высокие ребята там играют. Я вроде немаленькая. Но чувствовала себя, как Алиса в стране чудес.
Сижу на трибуне. Вижу — вроде знакомое лицо. На Андрея Кириленко похож. Но он ведь вроде в России работает. После матча встретились — точно, Андрей. Нас с Никитой Лобинцевым на ужин пригласили. Я даже не знала, что баскетболисты такие душевные.
Но на чемпионате мира по хоккею мне больше понравилось. Больше эмоций, когда играет сборная России, чем
— Видел в новостях, вы заняли 74-е место в списке самых привлекательных женщин по версии одного мужского журнала.
— Только 74-е?
— Но из сотни.
— Нет, я не видела, — смеется Юля. — А кто на первом месте?
— Вера Брежнева.
— Вообще я только сейчас узнала об этом рейтинге. Это
— Но ведь предлагают сфотографироваться на обложки таких журналов.
— Да, зовут. Но
— «Наука и жизнь».
— Например, да. В лаборатории, с микроскопом, — улыбается Юля. — Вообще если все сделать красиво, то почему нет?
«ЧЕРНЫЙ ПИАР — ЛУЧШИЙ ПИАР»
— Еще слышали новость? Юлия Ефимова вошла в десятку самых цитируемых спортсменов года. Первый — Александр Кокорин, который прославился после шампанского в
— Я думаю, поэтому тоже попала в этот рейтинг!
— Но в Америке такая же реакция. Вспомните скандал с Лохте.
— Думаю, да. Там такое же отношение. Это свойство всех людей.
— Как вы будете отмечать Новый год?
— Планов пока нет. Сложно всех организовать. И если ты это не сделаешь, то никто не сделает. Решила, что как всегда будем импровизировать.
Вариантов много. Сначала хотели махнуть на Алтай. Думали о Сочи, Екатеринбурге, Петербурге….
— Наугад в карту пальцем?
— Просто у меня много друзей. Еще в Казань зовут, и в Москву. В итоге, думаю, что останусь в Волгодонске. Сяду под елку, буду оливье есть.
До этого много летала под Новый год. Была даже на островах на соревновании, где нас накрыл жуткий шторм. Теперь сказала, что хочу только в России.
Вообще это праздник детства. Мандарины, оливье, елка… Первого числа проснуться, есть прошлогодние салатики и смотреть старые фильмы.
— Что вы пожелаете сама себе?
— Терпения. И побольше удачи.
БЛИЦ.
«МНЕ УЖЕ ГОВОРИЛИ, ЧТО НАДО ЗАВЯЗЫВАТЬ С ПЛАВАНИЕМ»
В конце интервью Юлия Ефимова назвала главных героев в спорте в уходящем году.
— Кто меня зацепил в 2016 году? — размышляет Ефимова. — Майкл Фелпс точно зацепил, в прямом смысле слова. А если серьезно, много фамилий приходит на ум. Например, Рита Мамун. Девчонки из водного поло взяли бронзу Олимпиады, молодцы! Гандболистки, конечно, и их тренер Евгений Трефилов….
— Быть спортсменом — это самоотречение и истязание организма?
— В
— Музыкант Юрий Лоза рассказывал мне, что видел опрос, по которому 85 процентов спортсменов были готовы на все ради золота Олимпиады, пусть даже через 10−15 лет они станут инвалидами. Вы бы согласились?
— Смотря когда. Если бы мне сейчас это сказали, то отказалась бы. Но если я уже на этой Олимпиаде, и мне ставят такое условие — поплыла бы. И неважно, что будет. Голову потом сломаю или
А вообще мне уже говорили в 2010 году, что надо заканчивать с плаванием. Возникли большие проблемы со спиной и плечом. «Давай, завязывай со спортом». Но я поехала в Германию, и меня там за неделю привели в порядок. Главное — не сдаваться.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter