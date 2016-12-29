Ефимова оценила квартиру в Москве в четыре победы на Олимпийских Играх
Четырехкратная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова рассказала, что пока не заработала на квартиру в Москве. По ее словам, для покупки жилья в центре столицы ей нужно выиграть четыре Олимпиады. За два серебра на ОИ-2016 Ефимова получила от государства автомобиль BMW X4 и 5 миллионов рублей.
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«Накопила ли я на квартиру за время карьеры? Нет, еще копить и копить. Думала, я заработала, еще олимпийский автомобиль продам. Но посмотрела цены в Москве и поняла, что мне надо четыре Олимпиады выиграть, чтобы купить в центре неплохую квартиру», — рассказала Ефимова.
21 декабря россиянка рассказала, что американским тренерам запретили с ней работать. В связи с этим Ефимова решила переехать в Россию и рассматривает в качестве места для тренировок Крым или Сочи. С 2011 по 2016 год пловчиха тренировалась в США.
Ефимова на Олимпиаде-2016 в
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