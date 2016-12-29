Юлия Ефимова: Я вернулась в Россию из Америки. Семь чемоданов, 150 кг
Юлия Ефимова, завоевавшая две серебряные медали на Олимпиаде в Рио, заглянула в редакцию «Советского спорта».
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«ПО ПУТИ В САН-ФРАНЦИСКО»
— Почему вы после Олимпиады поехали в
— У меня ведь квартира была проплачена до конца декабря. Теперь я вернулась в Россию со всеми вещами. Шесть больших чемоданов и один маленький. Все весит 150 килограммов.
— С какими чувствами вы покидали Америку?
— Немного обидно. Столько лет там прожила. В
С другой стороны есть эйфория от
— А куда вы дели джип? Видел фотографию в инстаграме.
— Пока отдала подружке, она там учится и живет. У нее не было машины. Пусть покатается, а там посмотрим.
— Каким ветром вас занесло в
— Приезжала другая подруга из России. Мы втроем собрались и сделали то, о чем мечтали очень давно — проехали на автомобиле из
Вся дорога идет вдоль океана, часов восемь в пути. Но мы никуда не спешили, ехали два дня. Там очень красиво, много заповедников. Мы даже ночевали в лесу. Заводи, голубые лагуны. Морские котики штабелями лежат на пляже. А на другом — морские слоны спят на песке.
«К МОСКВЕ УЖЕ ПРИВЫКЛА»
— Куда вы повезете эти 150 кг?
— Надеюсь, они останутся в Москве, — смеется Ефимова.
— За время карьеры накопили на квартиру?
— Нет, еще копить и копить. Думала, я заработала, еще олимпийский автомобиль продам. Но посмотрела цены в Москве и поняла, что мне надо четыре Олимпиады выиграть, чтобы купить в центре неплохую квартиру.
— Может, лучше не в центре?
— Как раз думаем об этом. Хочется, чтобы рядом был бассейн. Но вообще я пока в Москве плохо разбираюсь. Только начинаю изучать. Раньше вообще ее не любила. Пугали расстояния, пробки. Но в последние
— Привыкли к пробкам?
— Просто надо знать время и места, где их нет.
— А в метро вы спускаетесь?
— Ездила часто, но теперь мой агент запрещает. Мало ли что.
Хотя я люблю ездить на общественном транспорте, особенно на метро. Ненавижу стоять и ждать! Но тут еще со здоровьем возникли осложнения. И у меня появилась большая узнаваемость, это реально пугает.
— Где вас недавно узнали?
— Уже на паспортном контроле. Впервые мне там улыбались!
«ВРАЧИ МЕНЯ УЖЕ БОЯТСЯ»
— Мы были встревожены тем, что у вас сорвалась операция по удалению гланд. Гнойная ангина беспокоит уже год.
— Да, я пропила четыре курса антибиотиков. Нашли клинику в
— Люди в интернете писали: почему бы гланды не удалить в России? Не такая ведь сложная операция.
— У меня уже были прецеденты с врачами в России. Не говорю, что все плохие. Но перестраховываюсь. Да, операция кажется легкой. Но для меня спокойнее сделать ее за рубежом, у проверенных специалистов. Да и восстанавливаться пару недель лучше там, где тепло.
— Есть страх, что не тот препарат введут во время операции, и опять возникнет проблема с допингом?
— Мы отдельно оговаривали весь список лекарств. Что можно, что нельзя. Врачи уже боятся со мной иметь дело, — смеется Ефимова. — Наверное, больницы от меня скоро начнут отказываться. Слишком много проблем!
— Напомните, когда вам делали терапевтическое исключение?
— Это было на Олимпиаде в Лондоне, у меня тогда возникла аллергия.
— Почему российским спортсменам эти исключения дают со скрипом, а иностранцы получают на
— Раньше мы об этом ничего не знали. Но такая тенденция есть, да.
— Какие эмоции у вас вызвал второй доклад Макларена?
— Я уже за этим не слежу. Так все это надоело! Кажется, весь мир начал к этому более спокойно относиться. Нет бурной реакции. Вот до Олимпиады в Рио все шумели. А теперь — одно и то же. Надеюсь, это
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