Юлия Ефимова: У американцев есть запрет сверху на работу со мной
В наших глазах Юлия Ефимова — главная героиня уходящего 2016 года в спорте. Ее две серебряные медали Олимпиады в Рио дороже золота.
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Видимо, что-то случилось...
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На днях Юлия Ефимова заглянула в редакцию «Советского спорта». Немного задержалась в пути, потому что была занята важным женским делом — маникюром.
— Почему вы выбрали такой цвет?
— Розовое золото. Давно хотела себе такой, под новогоднее настроение. Серебряный уже был. Маникюр очень важен для девушки! Без него некомфортно себя чувствую. В салоне это занимает два с половиной часа. А перед финалами Олимпиады сама делаю себе маникюр. Так убиваю время и успокаиваюсь.
— Что вы сейчас вспоминаете о Рио?
— Все плохое ушло. В памяти остались карнавал, медали, новые знакомства. Но когда с друзьями собираюсь, и они спрашивают о той истории на Играх, так не хочу отвечать! А иногда накатывает до слез: «Ну за что так со мной? Почему?».
«С РУССКИМИ РАБОТАТЬ НЕ ХОТЯТ»
— Всероссийская федерация плавания признала вас спортсменкой года.
— С удовольствием прилетела бы в
Больше порадовалась, что моего папу назвали тренером года. Но знаете, я не думаю о разных премиях. Интересует только время на соревнованиях и медали, которые беру. Улучшить свой результат — вот это радость! Остальное только милый бонус.
— Вы недавно зарегистрировали свою команду, получили документ в Министерстве юстиции. Что это значит?
— Это возможность официально стать профессиональным плавательным клубом. Кажется, в России такого еще не было.
— Слышал, вы приглашали американского тренера в «Команду Ефимовой».
— Американцы отказываются работать с моей командой. И контракты выгодные предлагаем, и самим тренерам это интересно с профессиональной точки зрения. Но есть запрет сверху.
С одним специалистом полтора месяца вели переговоры. Все согласовали — даже на какие сборы приедет его жена с ребенком. А потом он резко сорвался. Мы обратились к Дэвиду Сало, который работал со мной в
— Я слышал, есть централизованный запрет со стороны американской федерации плавания. Против России ввели санкции.
— Не хотелось говорить прямо в лоб. Но все это есть. И сейчас думаю, что делать. С
И папа не бросит меня в трудный момент, как случилось с Сало. Всегда будет со мной до конца.
«БУДЕМ МЕНЯТЬ БАЗЫ»
— Вы определились с базой для «Команды Ефимовой»? В каком городе, стране?
— Первый сбор проведем в Австралии. Заодно посмотрим местных тренеров. А вообще, видимо, мы будем менять базы, проводя сборы в разных местах.
— Ваш агент Андрей Митьков сказал, что бюджет команды — в районе $1,2 млн. Это сумма в год?
— Да, примерно столько. Понимаю, что много. Но мы рассчитывали на американского тренера, которому нужно платить больше, чем он получал в
— Эта сумма — зарплата одного хоккеиста или футболиста. Но как понимаю, спонсоры в плавание идут неохотно.
— Очень тяжело идут. Сначала я думала, проблема будет в том, что в России каждый спортсмен очень привязан к своему тренеру. Все боятся
Но оказалось, многие спортсмены готовы к переменам, хотят развиваться. А со спонсорами — да, трудно. Они вроде бы хотят, но боятся идти в плавание. Это
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