Женская сборная по плаванию названа лучшей командой года в Канаде

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Титул лучшей канадской команды года пловчихи завоевали благодаря шести медалям на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а также семи наградам на домашнем чемпионате мира по плаванию в коротком бассейне. За женскую сборную Канады по плаванию проголосовали 15 спортивных журналистов агентства (23% голосов). Второе место (11 голосов, 17%) досталось единственной канадской команде в Национальной баскетбольной ассоциации — «Торонто», которой в 2016 году удалось дойти до финала Восточной конференции плей-офф НБА. Третье место и девять голосов получил бейсбольный клуб «Торонто Блю-Джейз».

В предыдущие годы женские сборные становились лучшими в Канаде лишь дважды. В 2012 году таковой признали женскую сборную по футболу, а в 1998 году — по керлингу. В понедельник журналисты Канадиан Пресс признали спринтера Андре Де Грасса канадским спортсменом года, а во вторник назвали пловчиху Пенни Олексяк лучшей канадской спортсменкой года.