Сальников заявил, что ВФП не входит в состав Ассоциации водных видов спорта

Президент федерации синхронного плавания России, федерации прыжков в воду и федерации водного поло России Алексей Власенко в субботу объявил о скором создании Ассоциации водных видов спорта в России с собой во главе.

«Всероссийская федерация плавания не входит в состав Ассоциации водных видов спорта и является самостоятельной организацией», — сказал Сальников по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Сальников был переизбран на пост президента ВФП в ноябре 2016 года.