Сальников заявил, что ВФП не входит в состав Ассоциации водных видов спорта
МОСКВА, 24 дек —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что организация является самостоятельной и не входит в состав Ассоциации водных видов спорта.
Президент федерации синхронного плавания России, федерации прыжков в воду и федерации водного поло России Алексей Власенко в субботу объявил о скором создании Ассоциации водных видов спорта в России с собой во главе.
«Всероссийская федерация плавания не входит в состав Ассоциации водных видов спорта и является самостоятельной организацией», — сказал Сальников по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Сальников был переизбран на пост президента ВФП в ноябре 2016 года.
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