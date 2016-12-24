Пловчиха Ефимова показала чемодан с русским допингом

С 17-го марта по 12 июля 2016 года Ефимова была временно отстранена от участия в соревнованиях в связи с возможным нарушением антидопинговых правил.

Международная федерация плавания отказалась допустить спортсменку к Олимпийским играм-2016, но девушка подала иск в Спортивный арбитражный суд, который признал, что она может участвовать в Олимпиаде. В Рио Ефимова завоевала 2 серебра.