Пловчиха Ефимова показала чемодан с русским допингом
Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в инстаграме фото чизкейка и медицинского чемодана, на котором написано «русский допинг».
С 17-го марта по 12 июля 2016 года Ефимова была временно отстранена от участия в соревнованиях в связи с возможным нарушением антидопинговых правил.
Международная федерация плавания отказалась допустить спортсменку к Олимпийским играм-2016, но девушка подала иск в Спортивный арбитражный суд, который признал, что она может участвовать в Олимпиаде. В Рио Ефимова завоевала 2 серебра.
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